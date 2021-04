Isernhagen K.B

Das ist noch einmal gut gegangen: Dreimal haben bisher Unbekannte am frühen Sonnabendmorgen in der Kircher Bauerschaft gezündelt. Jeder Brand konnte noch früh genug von Zeugen entdeckt und somit Schlimmeres verhindert werden. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise von weiteren Zeugen.

Zeitungen in Spielturm angezündet

Das erste kleine Feuer gab es am Sonnabend um kurz nach 6 Uhr auf dem Spielplatz an der Ziegeleiweise in Isernhagen K.B. In einem Spielturm auf dem Spielplatz waren Zeitungen angezündet worden. Nach ersten Zeugenaussagen geht die Polizei davon aus, dass die Täter Jugendliche waren. Die kokelnden Zeitungen konnten schnell genug entdeckt und gelöscht werden – ein Schaden am Spielturm entstand nicht.

Papier brennt in Friedhofstoilette und Bushaltestelle

Zwischen 6 und 8 Uhr kam es zu einem weiteren Vorfall auf dem Friedhof am Simon-Windmeier-Weg – nur wenige Meter vom ersten Tatort entfernt. Dort wurde im Waschbecken der öffentlichen Friedhofstoilette Papier angezündet. Auch in diesem Fall blieb ein Schaden aus. Die Polizei entdeckte vor Ort mehrere „Joint-Stummel“ – sodass nun auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt wird.

Der dritte Tatort befindet sich an der Bushaltestelle an der Dorfstraße: Dort wurden am Sonnabend um 7.42 Uhr brennende Zeitungen entdeckt, die unter einer Bank angesteckt worden waren. Zeugen verhinderten auch hier Schlimmeres. Den entstandenen Schaden an der Bank schätzt die Polizei auf 200 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei geht davon aus, dass die drei Straftaten aufgrund ihrer räumlichen und zeitlichen Nähe von denselben Personen verübt worden sind. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sollten sich im Kommissariat unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Carina Bahl