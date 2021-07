Altwarmbüchen

Die Feuerwehr Altwarmbüchen musste am Sonntagabend Wasser aus einer Wohnung pumpen. In einem Mehrfamilienhaus an der Mozartstraße hatte ein defekter Durchlauferhitzer dazu geführt, dass sich jede Menge Wasser seinen Weg durch die Decken in gleich mehrere Wohnungen darunter bahnte. In der betroffenen Wohnung mit dem defekten Durchlauferhitzer stand das Wasser beim Eintreffen der Feuerwehr gegen 22.15 Uhr gut zehn Zentimeter hoch.

Feuerwehr setzt Wassersauger in Wohnung ein

Die Einsatzkräfte legten die Räume mittels Wassersaugers trocken. Da in einer der Wohnungen darunter die Bewohner nicht zu Hause waren, öffneten die Feuerwehrleute die Tür und brachten durchnässte Gegenstände aus der Wohnung zum Trocknen auf den Balkon. Da zudem die Gefahr eines Stromschlages bestand, wurde in allen betroffenen Wohnungen über Nacht der Strom abgestellt. Nach gut zweieinhalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr Altwarmbüchen beendet. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Von Carina Bahl