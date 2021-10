Isernhagen K.B

„Wir sind wirklich zufrieden mit dieser Lösung“, sagt Jonas Wagner, Sprecher und Jugendwart der Feuerwehr Isernhagen K.B. Gerade hat er das große grüne Tor zu einer Scheune an der Dorfstraße geöffnet. Doch statt landwirtschaftlicher Maschinen stehen dort aktuell die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr K.B. Auf einem Teppich haben sich die Feuerwehrleute ihre Spinde platziert, dahinter reihen sich Gerüstwagen und Löschfahrzeug ein. Auch für dem Mannschaftswagen ist genügend Fläche übrig. „Hier ist vielmehr Platz als in unserem Gerätehaus“, betont Wagner. „Nur eine Heizung, die wäre noch schön.“

Auch die Spinde haben in der Scheune ihren Platz gefunden. Quelle: Carina Bahl

Gemeinde investiert 13.000 Euro in altes Feuerwehrhaus

Der Grund für den Umzug der Feuerwehr von ihrem Gerätehaus in die Scheune hat aber nichts mit einem Platzproblem zu tun. Tatsächlich war der Umzug notwendig, um das alte Gerätehaus hinter der St.-Marien-Kirche den Baufirmen zu überlassen. Die Gemeinde lässt innerhalb von vier Wochen dort nun Sanierungsarbeiten vornehmen. Rund 13.000 Euro sind einkalkuliert, um die undichte Fassade zu reparieren und die Feuchtigkeit, die sich schon in den Wänden der Fahrzeughalle und der Umkleiden ausgebreitet hatte, zu beseitigen.

Die Wände sind bereits neu verputzt, die Fenster schließen wieder, gerade erfolgen die weiteren Malerarbeiten und auch die neue rauchdichte Tür zum Umkleideraum ist eingebaut. „Das ist alles Substanzerhaltung“, erläutert Tobias Hoyzer vom Isernhagener Amt für Gebäudewirtschaft und Liegenschaften den Grund für die Arbeiten.

Jürgen Unterkeller von der Firma Köhler ist beim Verputzen der Wände weit fortgeschritten. Bis Ende Oktober sollen alle Arbeiten fertig sein. Quelle: Carina Bahl

Sanierung erfolgt unabhängig vom geplanten Neubau

In den nächsten Jahren soll die Feuerwehr K.B. ein neues Gerätehaus auf der Fläche zwischen Heinrich-Könecke-Straße und Dorfstraße erhalten. Das ändere aber nichts daran, dass die Gemeinde ihre Liegenschaften unterhalten müsse, betont Hoyzer. Bei den regelmäßigen Begehungen der Gebäude seien die Mängel im Gerätehaus offenkundig geworden. Dieses steht zudem unter Denkmalschutz, wie das komplette Ensemble rund um St. Marien. Deshalb handele man nun unabhängig vom geplanten Neubau.

„Die neue rauchdichte Tür war zudem eine Auflage der Feuerwehrunfallkasse, der müssen wir nachkommen“, sagt Hoyzer. Grund für die Auflage ist, dass das alte Gerätehaus in K.B. so eng ist, dass ein Abgasabsauganlage nicht eingebaut werden konnte.

Tobias Hoyzer von der Gemeinde und Feuerwehrsprecher Jonas Wagner schauen sich den Umkleideraum an. Die neue rauchdichte Tür ist schon eingebaut. Quelle: Carina Bahl

Guter Test: Feuerwehr zieht in die Nähe des neuen Standortes

Die Feuerwehr selbst ist gern umgezogen. „Wir freuen uns, dass die Arbeiten jetzt vorgenommen werden“, sagt Wagner. Die Feuerwehr selbst habe zudem die Chance genutzt, um manche Dinge in der Fahrzeughalle neu anzuordnen – etwa den Werkstattbereich. Das Provisorium sei derweil nicht nur sehr geräumig und dank zweier Ausfahrten fast besser zum Ausrücken geeignet wie das Gerätehaus hinter St. Marien, sondern auch ein guter Test. „Wir sind jetzt rund 600 Meter weiter in Richtung neuen Standort gezogen“, beschreibt es Wagner. Da könne man gleich einmal schauen, wie sich die Fahrzeiten zu den Einsatzorten verändern werden. Die Ausbildung erfolge weiterhin in der Alten Schule in K.B. – und auch die Außenstelle der Feuerwehr am Asphalweg, die als Lager und Parkplatz für den Anhänger mit dem Schnelleinsatzzelt dient, sei vom Umzug nicht betroffen.

Ende Oktober soll die Feuerwehr K.B. wieder in ihr Gerätehaus hinter der St.-Marien-Kirche zurückziehen können. Quelle: Carina Bahl

Die Vorfreude auf den abermaligen Umzug Ende Oktober zurück ins sanierte Gerätehaus steigt dennoch. „Es wird so langsam kalt in der Scheune“, sagt Wagner. Der Umzugstermin soll auch eingehalten werden können. „Nur die Wände müssen eben erst einmal trocknen“, sagt Hoyzer – während er gleich mal genau nachschaut, ob ein ausreichend großes Trocknungsgerät bei den Firmen zum Einsatz kommt.

Von Carina Bahl