Isernhagen

375.000 Euro investiert die Gemeinde Isernhagen, um die ehrenamtlichen Feuerwehrmänner- und frauen in den Ortsteilen Schritt für Schritt mit moderner Einsatzkleidung auszustatten. Insgesamt werden 320 Garnituren für die aktiven Mitglieder beschafft. Am Freitag konnte Bürgermeister Arpad Bogya ( CDU) die erste Charge an die Gemeindefeuerwehr überreichen. Grund für die Neubeschaffung war die Tatsache, dass die alte Kleidung in die Jahre gekommen war.

Rot statt Schwarz: Einsatzkleidung hat eine neue Farbe

Es braucht kein Feuerwehrexperte zu sein, um den augenscheinlichsten Unterschied zu den Vorgängerjacken zu erkennen: Statt in Schwarz ist die Feuerwehr Isernhagen künftig in Rot unterwegs. In Kombination mit dem gelben Reflektorstreifen erhöhe das noch einmal die Wahrnehmung der Einsatzkräfte im Straßenverkehr, sagte Gemeindebrandmeister Marc Perl. Nicht selten müssen Isernhagens Feuerwehren bei Verkehrsunfällen technische Hilfe leisten – und das auch auf Autobahnen. Der rote Stoff der Einsatzkleidung ermöglicht es laut Perl aber auch, künftiger schneller Kontaminationen auf den Jacken und Hosen zu erkennen.

Bis 2022 sollen acht Feuerwehren der Gemeinde Isernhagen mit der neuen Einsatzkleidung ausgestattet sein. 375.000 Euro investiert die Gemeinde dafür. Quelle: Feuerwehr Isernhagen

Herausnehmbares Innenfutter verhindert Wärmestau

Die neue Einsatzkleidung hat zudem ein herausnehmbares Innenfutter. „So können die Einsatzkräfte im Sommer bei Wald- und Wiesenbrände das Futter herausnehmen, um einen Wärmestau zu vermeiden“, sagte Perl. In den vergangenen Jahren war es aufgrund von sehr heißen und trockenen Sommern immer wieder zu Flächenbränden im Gemeindegebiet bekommen – eine schweißtreibende Angelegenheit für Einsatzkräfte, die manch einem auch schon Kreislaufprobleme verschafft hatte.

Die ersten 110 Einsatz-Garnituren gehen an die Feuerwehren in Altwarmbüchen und in Isernhagen H.B. Jede Garnitur besteht aus Jacke und Hose. Bis 2022 sollen alle Feuerwehren im Gemeindegebiet damit ausgestattet sein. Jede Garnitur ist dabei auf den einzelnen Feuerwehrmann- oder die Feuerwehrfrau individuell zugeschnitten. Die Feuerwehren hatten oder werden noch ihre Einsatzkräfte vor der Bestellung vermessen. Nachrücker können in der nächsten Zeit noch aus dem Bestand eingekleidet werden.

Coronakonforme Kleiderausgabe mit Video und Einzeltermin

„Diese Investition in die Sicherheit der freiwilligen Feuerwehrmitglieder ist gut angelegt. Ich bedanke mich auf diesem Wege für Ihre herausragende Arbeit – gerade auch in der Pandemie-Zeit,“ sagte Bürgermeister Bogya bei der Übergabe. Selbst die Herausgabe neuer Einsatzkleidung bedeutet zu Corona-Zeiten ein Höchstmaß an Organisationstalent. „Da es sich um persönliche Schutzausrüstung handelt, muss jeder vor dem Tragen im Umgang damit eingewiesen werden“, sagte Björn van Veen, Ortsbrandmeister in Altwarmbüchen und Leiter der Gemeindekleiderkammer. Der Hersteller habe eigens dafür ein Video gedreht, dass sich die Einsatzkräfte vorab online anschauen mussten. Am Wochenende würden die Einsatzkräfte nun im 15-Minuten-Takt mit Termin nach Plan einzeln im Feuerwehrhaus eingekleidet – um Kontakte untereinander zu vermeiden im Durchlaufverfahren mit getrennten Ein- und Ausgängen. „Wir gehen davon aus, dass das zwei Tage dauert“, sagte von Veen.

Von Carina Bahl