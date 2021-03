Isernhagen

Nicht nur die Einsätze haben sich für die Feuerwehren in Isernhagen im Corona-Jahr stark verändert, sondern auch die Ausbildungen und Übungsdienste. Statt regelmäßiger Treffen mussten die acht Ortsfeuerwehren kreativ werden, um ihre Mitglieder zu schulen – und das haben sie auf ganz unterschiedliche Art und Weise geschafft.

Grundausbildung läuft mitten in der Pandemie weiter

Die Grundausbildung zum sogenannten Truppmann bot die Gemeindefeuerwehr auch mitten in der Pandemie an: 20 Einsatzkräfte in spe legten Anfang Dezember nach rund zwei Monaten Ausbildung erfolgreich ihre Prüfung ab. „Bei der Planung lagen schon ein paar Steine auf dem Weg“, erinnert sich André Simon, Ausbildungsleiter der Gemeindefeuerwehr. Es brauchte ein strenges Hygienekonzept, um die Vorbereitungen auf die Prüfung voranzutreiben. Die Gemeindefeuerwehr setzte letztlich auf feste Gruppen und Ausbilder. Teilnehmer wie Prüfer mussten sich rund um die Ausbildungstermine aus den Feuerwehrgerätehäusern und von Einsätzen fernhalten. Eine kleine „Feuerwehr-Quarantäne“, wenn man so will.

Selbst die Truppmann-Ausbildung hat die Gemeindefeuerwehr unter Corona-Bedingungen ermöglicht. Quelle: Feuerwehr Isernhagen

Die theoretischen Einheiten gab es auf Abstand mit Maskenpflicht im Ratssaal, der mit Größe und moderner Lüftungsanlage punkten konnte. Zwei weitere Übungseinheiten folgten per Videokonferenz, bevor im Feuerwehrhaus Altwarmbüchen mit maximal zehn Personen die schriftliche Prüfung in zwei Schichten abgenommen wurde. Es habe während der Ausbildung nur eine Unterbrechung gegeben, als Teilnehmer nach einer Infektion im privaten Umfeld als Kontaktpersonen eingestuft wurden. „Sicherheit ging immer vor“, sagte Simon. Daher habe man dann freiwillig alles unterbrochen, alle testen lassen und erst im Anschluss die Ausbildung fortgesetzt.

Truppmann-Ausbildung soll es 2021 schon im Sommer geben

„Wir haben auch auf Prüfer aus den Nachbarkommunen verzichtet, um die Feuerwehren möglichst wenig zu durchmischen“, sagt Simon. Die praktische Ausbildung gab es an unterschiedlichen Orten und wo immer möglich auf Abstand und mit Maske. Auch 2021 will die Gemeindefeuerwehr eine Truppmann-Ausbildung anbieten. „Wir planen das möglichst für die Sommermonate, um viel draußen zu sein“, sagt Simon, der wohl zurecht davon ausgeht, dass die Corona-Pandemie bis dahin noch nicht Geschichte sein wird.

Die Feuerwehr Altwarmbüchen hat sich eine eigene Übungsstrecke für Atemschutzgeräteträger gebaut. Quelle: Feuerwehr Isernhagen

Feuerwehr baut sich eigenen Parcours für Atemschutzgeräteträger

Neben der Grundausbildung sind es aber auch weitergehende Schulungen und Überprüfungen, die die Feuerwehren brauchen, um ein einsatzfähiges Team zu haben. Und auch dabei brauchte es im Corona-Jahr manchmal etwas Fantasie: So muss jeder Atemschutzgeräteträger einmal im Jahr auf eine Übungsstrecke, um seine Tauglichkeit unter Beweis zu stellen. Weil das mit Blick auf den Infektionsschutz gerade andernorts aber nur schwer möglich ist, hat sich die Feuerwehr Altwarmbüchen kurzerhand selbst einen Streckenparcours im Gerätehaus gebaut. „Mit Ergometer, Treppensimulator, Bierbänken und Gitterboxen“, beschreibt es Simon. Die Einsatzkräfte müssten unter Atemschutz dabei unter anderem Gewichte heben, Schläuche kuppeln, klettern und kriechen.

Ausbildung am Bildschirm und vor der Kamera

Für die regulären Übungsdienste setzen die Feuerwehren in Isernhagen inzwischen fest auf Kamera und Internet: Per Videokonferenz laufen die theoretischen Dienste allerorts weiter. Die Feuerwehr Kirchhorst hat inzwischen sogar einen eigenen Youtube-Kanal für ihre Ausbildung eingerichtet und filmt, was die Feuerwehrleute sonst bei ihren Diensten in den Gerätehäusern live zu sehen bekommen haben.

„Der Präsenzunterricht fehlt natürlich, aber das Onlineangebot wird gut genutzt“, sagt Simon. Und auch das Gesellige komme nicht zu kurz: „Nach Dienstschluss bleibt die Kamera meist an und teils wird dann noch eine Stunde privat weitergeredet.“ Zudem würden die Übungsdienste auch ortsfeuerwehrübergreifend besucht.

An der Kamera Peter Schmidt, vor der Kamera Gruppenführer Klaus Schmidt Quelle: Freiwillige Feuerwehr Kirchhorst

Von Carina Bahl