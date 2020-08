Bissendorf-Wietze/Isernhagen H.B

Nach dem Brand eines Stoppelackers am vergangenen Donnerstag in Isernhagen H.B. ist die Wedemärker Feuerwehr von der Leitstelle bereits zweimal zu Nachlöscharbeiten zu der abgebrannten Fläche alarmiert worden.

Am Freitag um 9.15 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bissendorf wegen eines brennenden Baumstumpfes auf den Acker aus. Am Sonntag gegen 11.30 Uhr kam es zu einer erneuten Rauchentwicklung auf dem Areal. Die Feuerwehren aus Bissendorf und Wennebostel zogen nach Angaben von Sebastian Jagau, Wedemarks stellvertretenden Gemeindebrandmeister, Gestrüpp auseinander und löschten es mit Wasser ab. Zudem zersägten sie einen kleinen Baumstamm. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde. „Das war schnell gelöscht“, sagte Jagau. Weitere Kontrollen der Einsatzstelle habe es seitdem nicht gegeben. In beiden Fällen ist die Feuerwehr über die Verlängerung der Straße Am Schafsteg in Bissendorf-Wietze zu dem Acker gelangt.

Wedemärker löschen auf Gebiet in Isernhagen

Jagau zeigte sich jedoch überrascht, dass die Wedemärker Feuerwehrkräfte auf Gebiet, das zu Isernhagen gehört, alarmiert wurden. Bereits am Donnerstag, bei dem eigentlichen Brand auf einer Fläche von etwa 20.000 Quadratmetern, seien die Feuerwehren gerufen worden, mussten jedoch nicht tätig werden. Die Nachricht von dem Feuer hatte zunächst einen Großalarm ausgelöst.

Ein Feuer hat am Donnerstagnachmittag eine etwa 20.000 Quadratmeter große Fläche westlich des Hainhäuser Wegs zerstört. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Feuerwehr H.B . hat Acker am Freitag noch mal kontrolliert

Dem Ortsbrandmeister von Isernhagen H.B., Tobias Plesse, lagen am Montagmittag nach eigenen Angaben keine offiziellen Informationen zu den Nachlöscharbeiten vor. Die Ortsfeuerwehr sei am Freitagnachmittag noch mal auf dem Gebiet am Hainhäuser Weg gewesen und habe die Einsatzstelle kontrolliert. „Da war nichts“, berichtete Plesse.

Am Donnerstag löschten insgesamt 70 Einsatzkräfte den brennenden Acker sowie Sträucher und Bäume. Unterstützt wurden sie von Landwirten, die mit Grubbern und Scheibeneggen dazu beitrugen, dass sich das Feuer auf dem abgeernteten Feld nicht weiter ausbreitete.

Von Julia Gödde-Polley