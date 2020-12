Isernhagen

Ein ganz besonderer vorweihnachtlicher Glanz erstrahlte am Sonntagabend in allen Isernhagener Ortsteilen: Mit einem Trecker, acht geschmückten Einsatzfahrzeugen und Blaulicht fuhren die Mitglieder aller acht Ortsfeuerwehren durch die Gemeinde. Organisiert hatten die Aktion der Gemeindebrandmeister Marc Perl und Dirk Leifers, Ortsbrandmeister von Isernhagen F.B.

Auch andernorts sind Feuerwehren unterwegs

„Die Idee stammt zwar nicht von uns, aber sie ist gut“, sagte Perl. In den vergangenen Tagen fand er im Internet mehrfach Fotos und Berichte von anderen Feuerwehren, die mit ihren Fahrzeugen durch die Orte gefahren waren. „Das wollten wir auch machen. Wir senden den Isernhagenern so einen Lichtergruß der Feuerwehr“, sagte der Gemeindebrandmeister. „Es ist ja sonst wenig los in diesen Tagen.“

Die Isernhagener jedenfalls waren sichtlich angetan von der Idee. In allen Orten standen Familien mit ihren Kindern am Straßenrand, winkten den Feuerwehrleuten zu. Die Kinder freuten sich über bunt geschmückte Wagen und einen Weihnachtsmann, der auf dem Beifahrersitz des Neuwarmbüchener Fahrzeuges mitfuhr. Über Facebook hatte die Feuerwehr ihre Fahrt angekündigt. Dort ließ sich die Tour auch live verfolgen.

32 Kilometer lange Rundtour durch Isernhagen

Von Isernhagen F.B. über Neuwarmbüchen, Lohne, Stelle und Kirchhorst ging es nach Altwarmbüchen und dann zurück über N.B., H.B., K.B. nach F.B. Rund zweieinhalb Stunden brauchten die Autos für die 32 Kilometer lange Rundtour. „Und das alles ganz coronakonform“, erklärte Perl. Je Fahrzeug war nur ein Fahrer im Wagen. Lediglich die Drehleiter musste mit zwei Feuerwehrleuten besetzt werden. „Das ist Vorschrift, falls wir plötzlich zu einem Einsatz gerufen werden“, sagte Perl. Aus dem Grund hatte auch die Feuerwehr aus H.B. sicherheitshalber das Rettungsboot mit auf die Rundfahrt genommen. Auf Zwischenstopps wurde gänzlich verzichtet.

Übrigens: Von dem Entschluss, in Isernhagen zu der Rundtour aufzubrechen, bis zum Start vergingen gerade einmal 48 Stunden. „Freitagabend haben wir mit der Organisation begonnen“, schilderte Perl diesen besonderen Einsatz. Die Feuerwehrleute plünderten die heimischen Keller und schleppten Lichterketten und weitere Weihnachtsdekoration in ihre Gerätehäuser. „Dann haben wir die Wagen geschmückt.“

