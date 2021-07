Altwarmbüchen/Isernhagen H.B

Freiwillige Feuerwehren, die sich im Sommer zur Jahresversammlung treffen? Ohne die Corona-Pandemie wäre das wohl undenkbar. Bei den Brandbekämpfern aus Altwarmbüchen und H.B. überwog am Wochenende jedoch die Freude, sich auch jenseits der Einsätze endlich einmal wieder zur Kameradschaftspflege treffen zu können.

Feuerwehr Altwarmbüchen hat mehr Einsätze als vor Corona

56 Aktive in der Einsatzabteilung hatte die Schwerpunktfeuerwehr Altwarmbüchen Anfang Februar, 68 waren es bereits am Freitag, als sie sich im Hotel Hennies versammelte. Davon waren 51 erschienen. „Das zeigt, welche Wertigkeit ein solches Treffen hat“, sagte Ortsbrandmeister Björn van Veen. Er und sein Stellvertreter Philipp Suppan – der dies nach dem Willen der Kameraden nun auch die nächsten sechs Jahre sein soll – hatten sich ihren Einstieg in die Führung der Ortsfeuerwehr anders vorgestellt. Statt in praktischen Übungsdiensten auszubilden, Brände zu löschen und Hilfe zu leisten, ging es nicht selten um das Schreiben von Hygienekonzepten, das Studieren von Allgemeinverfügungen und Ausarbeiten von Onlinediensten.

„Ich habe mich fast gefreut, wenn es einen Einsatz gab, weil man da die Kameraden in echt getroffen hat“, sagte van Veen. An Einsätzen mangelte es nicht: 102 gab es im Jahr 2020 und damit neun mehr als 2019. Zu 39 Brandeinsätzen, 60 technischen Hilfeleistungen und drei Fehlalarmen rückten die Altwarmbüchener aus, davon lagen 24 Einsatzorte außerhalb Altwarmbüchens. Bemerkenswert dabei: Weil viele Feuerwehrleute im Homeoffice arbeiteten, sei die Tagesbereitschaft wesentlich leichter sicherzustellen gewesen als vor der Pandemie. Aufgrund der Einschränkungen gebe es nun allerdings viele Schulungen, die nachgeholt werden müssten, sagte van Veen.

Die Beförderten und Geehrten mit Ortsbrandmeister Björn van Veen (rechts) und seinem Stellvertreter Philipp Suppan (links). Quelle: Sandra Köhler

Beförderungen und Ehrungen Die Feuerwehr Altwarmbüchen hat mit Leo Schwitzer, Tarik Ziegler und Lukas Pfitzner drei neue Feuerwehrmänner. Sebastian Werner wurde zum Oberfeuerwehrmann ernannt, Henner Heiligentag und Thomas Wendel zu Hauptfeuerwehrmännern. Dennis Hinze ist nun Löschmeister, Stefan Korte Brandmeister und André Simon Oberbrandmeister. Letzterer erhielt zudem das Ehrenzeichen des Landes Niedersachsen für 25-jährige aktive Feuerwehrmitgliedschaft. Matthias Schmuhl und Thomas Blawid wurden für 40 Jahre in der aktiven Feuerwehr geehrt. Die Kinderfeuerwehrwartin Claudia van Veen wurde für besondere Verdienste mit der bronzenen Ehrennadel der Gemeinde Isernhagen ausgezeichnet. In Isernhagen H.B. gibt es mit Maximilian Ahlers, Florian Braun, Frederik Haffke, Ole Hubert, Lex Ulrich und Nico Albrecht-Blohm sechs neue Feuerwehrmänner. Tina Ammich, Finja Brandt, Marvin Kirchner und Mark Krause wurden zum Oberfeuerwehrmann beziehungsweise -frau befördert. Andre Göbels ist jetzt Oberlöschmeister. Gerrit Schrader erhielt das Ehrenzeichen des Landes Niedersachsen für 25-jährige aktive Feuerwehrmitgliedschaft, Harald Ebeling für 50-jährigen Dienst im Feuerlöschwesen. Letzterer wurde zudem mit der Ehrennadel in Gold der Gemeinde Isernhagen für eine mehr als 25-jährige Kommandotätigkeit ausgezeichnet.

Onlinedienste können Feuerwehrpraxis nicht ersetzen

Nicht mehr, sondern deutlich weniger Einsätze als 2019 verzeichnete die Ortsfeuerwehr Isernhagen H.B., wie Ortsbrandmeister Tobias Plesse am Sonnabend bei der Jahresversammlung im Feuerwehrhaus bilanzierte. 48 Einsätze waren es, aufgeteilt in 18 Brände und 30 technische Hilfeleistungen. Im Jahr zuvor waren es deutlich mehr als 60 Einsätze gewesen. Wie auch in Altwarmbüchen wurden Onlinedienste für die Einsatzabteilung und die Jugendfeuerwehr eingeführt, um den Kontakt zu halten und die regulären Übungsdienste zumindest teilweise zu ersetzen. Allerdings können „die Onlinedienste keinen vollwertigen Ersatz für das Treffen vor Ort, die Interaktion mit den Ausbildern und untereinander und nicht zuletzt die Praxis und den Umgang mit Technik und Gerät darstellen“, machte Plesse klar.

H.B.s Ortsbrandmeister Tobias Plesse (Mitte) erhält das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber. Quelle: Feuerwehr Isernhagen H.B.

Auch wenn sich die Betreuer der Kinderfeuerwehr einige coronakonforme Überraschungen wie Bastelpakete, eine Dorfrallye und eine Nikolaus-Verteilaktion ausgedacht hatten, um den Kontakt zu halten – gerade in dieser Altersklasse sei Plesse zufolge Präsenz das A und O. Er selbst erhielt bei der Jahresversammlung für seinen Einsatz das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber.

Von Sandra Köhler