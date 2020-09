Isernhagen K.B

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Isernhagen K.B. liegt noch weit in der Zukunft, bis dahin sollte das alte Gebäude hinter der St.-Marien-Kirche an der Dorfstraße daher noch seinen Zweck erfüllen. Kein Wunder also, dass die Bedenken groß waren, als sich an den Wänden der Wagenhalle unschöne Flecken breitmachten. Die Gemeindeverwaltung konnte in der jüngsten Ortsratssitzung aber Entwarnung geben: Es handele sich dabei nicht um Schimmel, sondern lediglich um sogenannte Salzausblühungen. Aber auch diese seien inzwischen behoben.

Schädlingsbekämpfer und Bauhof im Einsatz

Nicht gesundheitsgefährdend, aber allemal unappetitlich war zudem ein Rattenbefall, den die Feuerwehr Ende Juli zu vermelden hatte. Auf dem Dachboden über der Fahrzeughalle hatten es sich einzelne Nagetiere offenbar gemütlich gemacht. Bei der Kontrolle wurde auch prompt eine tote Ratte gefunden. Ein Schädlingsbekämpfer rückte an. Zudem schnitt das Team des Baubetriebshofes Büsche und Gras rund um die Halle großzügig zurück. Denn es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Ratten darüber in das Feuerwehrhaus gelangt waren, hieß von der Gemeinde.

Von Lisa Höfel