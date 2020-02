Hannover

Ein funktionales Büro in Altwarmbüchen. Blaues Metallregal. Viele Ordner. Stapelweise Magazine. Auf einem Tisch steht ein Dutzend ungeöffnete Weinflaschen. Joachim Christ (59), der mit seiner Frau Doris den Christ Weinhandel betreibt, trägt Cordhose, schwarzes Sweatshirt und einen dicken, roten Schal, wahrscheinlich, weil er öfter über den Hof in sein Weinlager ins Nebengebäude saust. Ja. Sausen ist das passende Wort, denn schlendern, gar trotten oder schleichen, würde nicht zu dem Weinhändler passen, von dessen unaufgeregtem Gemüt man sich nicht täuschen lassen sollte. In seinen Augen funkelt feiner Humor. Man muss den Mann nur mit einem Stichwort piksen – Naturwein, Biodynamik, Klimawandel – und seine Hände verselbstständigen sich. Minutenlang erzählt er ohne Unterbrechung. Also bitteschön: Was hat es mit dem Weingut Domaine de l’Horizon auf sich? Wie kommt man darauf, sich als Wahlhannoveraner auch als Winzer zu versuchen?

„Grandios gemacht seien, aber völlig leblos“

Im Jahr 1995 hat Christ seine Laufbahn als Koch und Hotelier bereits hinter sich, ist mit seiner Frau voll im Weinhandel tätig, da lernt er Thomas Teibert kennen, einen jungen Önologie-Studenten, der schon in jungen Jahren mit erstaunlichem Fachwissen glänzt. „Er krempelte unser damaliges Sortiment komplett um, weil es ihm nicht gefiel“, erzählt Christ lachend. Jahre vergehen. Die Männer freunden sich an, sie besuchen gemeinsam Weingüter und Messen, an Weinkritik wird dabei nicht gespart. Teibert schimpft sogar über die besten Weine: „In einem Spitzenweingut im Bordeaux sagte er zu einem Geschäftsführer, dass seine Weine technisch grandios gemacht seien, aber völlig leblos. Da habe ich irgendwann gesagt: Wer von morgens bis abends jeden Wein auf links dreht, und sogar bei einem sensationellen Burgunder über das viele Neuholz meckert, der muss zeigen, wie es besser geht.“ Die beiden Männer beschließen, gemeinsam ein Weingut zu erwerben und biodynamisch zu bewirtschaften.

„Ich habe zentnerweise Steine geschleppt, um die Rebflächen frei zu räumen“: Der Weinberg im südfranzösischem Calce. Quelle: privat

Klima, Boden, Rebsorten. Es passte alles.

Sie suchen nach Parzellen im Beaujolais oder im Elsass, doch die Konstellation ist niemals ideal. Erst im Jahr 2004, bei einer Blindverkostung in der Schweiz, stoßen sie zufällig auf einen Wein, der sie fasziniert. Er stammt von einem Winzer aus Calce in Südfrankreich. Schon am nächsten Tag fahren sie in das 180-Seelen-Dorf und probieren sich in der Dorfkneipe durch das gesamte Sortiment: „Alle Weine waren so pur, so klar, so salzig und alkoholarm“, erzählt Christ, „wir kamen zum Schluss, dass das am Ort liegen muss.“ Klima, Boden, Rebsorten. Es passte alles. Und ein weiterer Vorteil sprach für Calce: Im Gegensatz zu anderen Weinbaugegenden, wo ein siebenstelliges Startkapital nötig gewesen wäre, wurde hier eine Viertelmillion fällig. Im Winter 2005 kauften die beiden Unternehmer 18 ganz unterschiedliche Parzellen, ein Mix aus Lagen, Alter und roten und weißen Rebsorten, wie Syrah, Grenache, Carignan, Macabeu oder Muskateller. Sie mieteten eine Garage und legten los.

„Die Sonneneinstrahlung verbrannte die Hälfte der Ernte“

Doris Christ lacht: „Ich habe zentnerweise Steine geschleppt, um die Rebflächen frei zu räumen“, erzählt sie. Während ihr Mann von jeher die kaufmännische Seite betreute, fliegt sie auch heute noch mehrere Wochen im Jahr zur Weinbergpflege und zur Ernte nach Calce. Mittlerweile hat sich die Weinbereitung auch eingespielt, ganz im Gegensatz zu der Anfangszeit, in der die Winzer noch Lehrgeld bezahlen mussten. Die Garage mit Fässern war etwa nicht perfekt desinfiziert. Unerwünschte Hefen entwickelten sich und die Gärung dauerte zu lang. Vor allem aber mussten sie lernen mit der Trockenheit und Hitze umzugehen. Exemplarisch ist das letzte Jahr. Wenn Christ davon erzählt, kreisen seine Hände auch nicht mehr in der Luft, sie liegen auf seinem Kopf. Er und seine Frau waren gerade auf ihrem Weingut, die Reben hingen voll, da stieg am 29. Juni das Thermometer auf 44 Grad, die Luftfeuchtigkeit fiel auf 15 Prozent. „Die Sonneneinstrahlung verbrannte die Hälfte der Ernte.“

Doris und Joachim Christ in ihrem Geschäft in Altwarmbüchen. Quelle: Irving Villegas

70 Prozent ihrer rund 1000 Weine stammen aus biodynamischem Anbau

15.000 Flaschen wird es deswegen nur vom Jahrgang 2019 geben, das Maximum des Betriebs liegt bei 40.000 bis 50.000 Flaschen. Das Verlustgeschäft muss also mit besseren Jahrgängen ausgeglichen werden. Davon hatten die Winzer übrigens viele. Ihre Weine lagern sogar in den Kellern vieler Zwei- und Drei-Sterne-Restaurants oder werden dort begleitend zu den Menüs ausgeschenkt: „Uns spielt dabei auch der Trend zur Gemüseküche in die Karten, zu der unsere Weine ideal passen, aber natürlich half auch unser Vertrieb, den Wein in den Restaurants zu etablieren“, erzählt Christ, die seit zehn Jahren mit ihrem Geschäft in Altwarmbüchen ansässig sind. 70 Prozent ihrer rund 1000 Weine stammen dabei aus biodynamischem Anbau. Das Sortiment setzt sich größtenteils aus französischen, aber auch aus deutschen und italienischen Tropfen zusammen. Zwar betreibt das Paar einen Ladenverkauf, aber der Großteil ihrer Arbeit fällt auf die Belieferung der Gastronomie in ganz Deutschland und Europa. Demut hat die Arbeit als Winzer Thomas Teibert übrigens nicht gelehrt. „Er ist immer noch mit nichts zufrieden. Der einzige Unterschied ist, dass er jetzt auch über unsere Weine nörgelt“, sagt Joachim Christ und lacht.

Von Hannes Finkbeiner