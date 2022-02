Isernhagen H.B

Die Hallenzeiten für Vereine sind in der Gemeinde Isernhagen knapp bemessen. Der TSV Isernhagen hat für Angebote wie den Gesundheitssport und das Kinderturnen nicht genug Hallenzeiten hat, daher plant der 660 Mitglieder starke Sportverein die Sanierung eines alten Traktes seines Sportheims an der Straße Auf der Heide in H.B. Der Gebäudekomplex grenzt direkt an die Vereinsgaststätte an. Dort soll ein 65 Quadratmeter großer Multifunktionsraum samt einem neuen Sanitärbereich entstehen.

Für das Vorhaben erhält der Sportverein einen Zuschuss von 75.000 Euro. Das Fördergeld stammt aus dem Programm e.co Sport der Region Hannover. Zudem rechnet der TSV mit einer weiteren Förderung durch den Landessportbund – und investiert auch selbst.

Die Pläne für den Umbau des mehr als 50 Jahre alten Traktes liegen bereits seit 2014 in der Schublade. „Damals konnte der TSV zusammen mit der Gemeinde Isernhagen das Vorhaben finanziell nicht stemmen“, sagt Kassenwart Olaf Schrader. Vor vielen Jahren waren in dem südlichen Gebäudeteil Umkleiden untergebracht. Die mittlerweile mangels Mitgliedern eingestampfte Segelabteilung lagerte im Raum und in der Garage ihr Material.

Nun kann der Umbau losgehen. Entstehen soll ein Raum für die Angebote der Gesundheits- und Turnsparte samt Umkleide, Duschen, Toiletten und neuem Fußboden. Dafür müssen Arbeiter einige Wände herausnehmen. Darüber hinaus sollen das Flachdach sowie die Fassade eine neue Dämmung erhalten. Vorgesehen ist auch der Austausch von Türen. Der Multifunktionsraum soll laut Schrader nach Westen hin bodentiefe Fenster und somit mehr Licht bekommen. Der Kassenwart geht davon aus, dass die Arbeiten im April oder Mai starten könnten. Noch muss der Verein die Vergabe der Fördergelder vom Landessportbund im März abwarten. „Es sieht gut aus, ich rechne mit der Förderung von insgesamt 69.000 Euro“, sagt der 60-Jährige.

TSV verzeichnet 70 Neuzugänge beim Kinderturnen

Mit der Fertigstellung des Multifunktionsraums rechnet Schrader schon im Winter. Und das kommt dem TSV sehr gelegen, weil der Verein 70 Neuzugänge allein beim Kinderturnen in den vergangenen Monaten verzeichnete. „Wir haben kaum noch Möglichkeiten, Turnen in einer Halle anzubieten“, sagt Schrader. Den neuen Raum könnten dann auch Yoga-, Zumba- und Kardiotrainingsgruppen nutzen. „Das würde wiederum die Hallenzeiten entzerren“, sagt Schrader.

Insgesamt kostet die Sanierung des alten Traktes 230.000 Euro. Dank der Fördergelder vom Landessportbund und der Region Hannover muss der TSV nur noch 86.000 Euro aus eigenen Mitteln investieren. Zusätzlich beantragte der Verein für 2022 auch eine Förderung für die Erneuerung der Flutlichtanlage auf den Fußball- und Tennisplätzen. Sollte der Sportverein auch diesen Zuschuss von 90 Prozent erhalten und die Umrüstung realisieren, „sind wir für die Zukunft gut gerüstet“, sagt Vereinschef Sebastian Berndt.

