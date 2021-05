Altwarmbüchen

Pünktlich um 10 Uhr ging es los: Am Sonnabend, 1. Mai, eröffnete Stanislav Mahlin seine neue Gastronomie „Papa am See“ am Altwarmbüchener See. Spaziergänger, Fahrradfahrer und Familien haben nun wieder die Möglichkeit, sich dort mit Speisen und Getränken zu stärken. Und das taten sie bei Sonnenschein und milden Temperaturen auch ausgiebig. „Es ist sehr schön, unser Angebot wird gut angenommen“, freut sich der 42-jährige Betreiber. Er habe allerdings nicht erwartet, dass es gleich am ersten Tag so viele Menschen werden, gesteht er. Die Schlange vor dem Fenster der Altwarmbüchener Institution war konstant lang, so dass Mahlin zusammen mit seinem Sohn und einem Mitarbeiter am Ende des Tages weit über 100 Gäste am Ufer des Sees bewirtete.

Erste Gerichte am Nachmittag ausverkauft

Ab 15 Uhr muss der gelernte Hotelmanager die ersten Gäste bitten, Ketchup statt Mayonnaise als Beilage zur Portion Pommes zu wählen. Der Grund: die Mayonnaise war ob des hohen Besucheraufkommens schon aufgebraucht. Einerseits ärgerlich, aber andererseits freute sich Mahlen über den großen Andrang. Und: Gleich zum Start konnte der neue Pächter sämtliche Speisen, die auf der Karte stehen, auch anbieten. Neben Eis wanderten auch herzhafte Gerichte wie Burger und Currywurst über die Theke des kleinen Imbiss.

Gelungene Eröffnung: Das Papa am See war zum Start gut besucht. Quelle: Niklas Born

Open-Air-Musikshow am Badestrand geplant

Die Altwarmbüchernerinnen und Altwarmbüchner waren jedenfalls sichtlich froh, nach langer Zeit wieder ein Ausflugsziel am See zu haben. Sie könne nun endlich einen langen Spaziergang mit leckerem Kaffee und Kuchen abrunden, erzählt eine Hundehalterin, während sie ein Stück Erdbeerkuchen genoss. Als Ausdruck ihrer Freude überbrachten viele der Besucherinnen und Besucher dem neuen Pächter neben Glückwünsche und sogar Blumen.

Unter den Gratulanten war auch der Altwarmbüchener Ortsbürgermeister, Philipp Neessen (SPD). Bei einem kleinen Austausch teilte Neessen dem Kioskbesitzer seine Absichten mit, auf dem Gelände rund um das „Papa am See“ im Sommer eine Open-Air-Musikshow zu veranstalten. Es soll der Startschuss in eine neue Ära am Badestrand sein.

Im vergangenen Jahr hatte der bisherige Betreiber Sotirios Katsoni seine Schürze nach 15 Jahren an den Nagel und die Pacht abgeben. Stanislav Mahlin setzte sich daraufhin mit seiner Bewerbung gegen 13 Konkurrenten durch. Zur Belohnung gab es dann einen Pachtvertrag von der Gemeinde. Fortan kümmert er sich um Gastwirtschaft und Toiletten im Isernhagener Teil des wasserreichen Erholungsgebiets. Das „Papa am See“ begrüßt ab sofort alle hungrigen und durstigen Gäste täglich zwischen 10 und 21 Uhr. Wegen der gültigen Corona-Regeln ist zunächst aber nur ein To-go-Verkauf möglich.

Von Niklas Born