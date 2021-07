Isernhagen H.B

„Keine Gaststätte mehr, kein Saal und auch sonst kein Raum, den man für so etwas mieten könnte“: So beschreibt Ortsbürgermeister Simon Müller (CDU) beispielhaft die Situation in Isernhagen H.B. Möglichkeiten für Familien, sich mal eben mit den Kindern oder einer kleineren Gruppe irgendwo zu treffen oder einen Geburtstag zu feiern, gebe es nicht. Auch in den anderen Ortsteilen der Gemeinde sind die kleinen Schulsporthallen daher beliebt, um für bisher wenig Geld – laut Satzung 15 Euro pro Stunde oder 150 Euro pro Tag – einen Platz zum Feiern zu finden. An rund 30 Wochenenden im Jahr gebe es bisher im Schnitt eine solche private Vermietung, bilanziert die Gemeindeverwaltung. Grundsätzlich gilt immer: Schulsport hat Vorrang.

Was wird aus dem Angebot?

Doch ob das Angebot bestehen bleibt, ist nun Inhalt der politischen Beratungen. Die Gemeinde möchte entsprechend die sogenannten Richtlinien für die „Überlassung von schulischen Einrichtungen und Sporthallen der Gemeinde Isernhagen“ ändern. Wie Kämmerer Michael Frerking im jüngsten Finanzausschuss noch einmal erläuterte, sei die Gemeinde inzwischen verpflichtet, 19 Prozent Umsatzsteuer für jede private Vermietung von Schulräumen oder Sporthallen auszuweisen und per Steuererklärung an das Finanzamt zu übermitteln und abzuführen. Das bedeute einen immensen Verwaltungsaufwand, der in keinem Verhältnis zu den marginalen Einnahmen stünde. „Außerdem müssen wir uns klar machen, dass wir in der Vergangenheit in den Markt eingegriffen haben“, so Frerking.

Die Gemeinde trete mit dem Vermietern der Räume an Privatpersonen in den Wettbewerb mit Dritten, die das für solche Preise nicht bieten könnten. „Wenn wir die Hallen wirklich weiter privat vermieten wollen, dann müssten wir auf jeden Fall die Preise an den Markt anpassen.“ Die Nutzung der Sporthallen durch Vereine, Verbände, Parteien, die VHS und andere Initiative ist davon unberührt.

Familien haben Bedarf

Der Finanzausschuss zeigte Einigkeit darin, das Angebot für Familien dennoch aufrecht erhalten zu wollen. „Die wirtschaftliche Seite ist das eine, aber es gibt bei 30 Wochenenden im Jahr einen deutlichen Bedarf bei den Familien“, betonte Anja Moch (CDU). Auch Ulrich von Rautenkranz (FDP) unterstützte das – im Zweifelsfall müsse man eben beim Preis etwas machen. Die Verwaltung soll nun erst einmal prüfen, welche Wege es gebe. Simon Müller (CDU) stellte sogar in Abrede, dass es in Isernhagen überhaupt derart viele Wettbewerber auf dem Markt geben würde: „Mir fällt da kein Anbieter ein. Das muss man vielleicht gar nicht so heiß auftischen, sondern eine pragmatische Lösung finden.“

Von Carina Bahl