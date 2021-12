Isernhagen

Die Gemeinde Isernhagen bietet auch in den Schulferien 2022 wieder eine verlässliche Betreuung an. Diese richtet sich an Grundschüler sowie Kinder, die sich im Übergang vom Kindergarten zur Schule oder von der Grundschule zu einer weiterführenden Schule befinden. Eine Anmeldung für die verlässliche Ferienbetreuung ist ab sofort online auf www.unser-ferienprogramm.de/isernhagen möglich.

Das Programm umfasst eine verlässliche Betreuung täglich von 8 bis 16 Uhr inklusive verschiedener Aktionen, Mittagessen und kleinerer Ausflüge. Die Kosten belaufen sich pro Kind und Woche auf 90 Euro – eine Anmeldung ist stets nur für ganze Wochen möglich.

In den Osterferien gibt es die Betreuung in der Woche vom 4. bis 8. April, in den Sommerferien vom 1. bis 19. August und in den Herbstferien vom 17. bis 21. Oktober.

Von Carina Bahl