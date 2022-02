Isernhagen

Hinter dem Rathaus in Altwarmbüchen, auf dem Parkplatz am A2-Center, vor dem Rewe in Isernhagen F.B. und bei verschiedenen Hotels und Unternehmen im Gemeindegebiet gibt es sie schon: Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Im Vergleich zu anderen Regionskommunen ist Isernhagen mit 4 Prozent der angemeldeten Fahrzeuge auch schon recht weit beim Thema Elektromobilität – Tendenz steigend.

Aus diesem Grund möchte Bürgermeister Tim Mithöfer (CDU) nun auch den Ausbau der Ladeinfrastruktur vorantreiben. Die Energiewerke Isernhagen und die Avacon sollen gemeinsam ein Konzept entwickeln, an welchen Stellen in Isernhagen weitere Ladepunkte technisch möglich wären – mit Blick auf die Stromversorgung – und wo diese auch wirtschaftlich betrieben werden könnten. Das habe er inzwischen in Auftrag gegeben, teilte Mithöfer im jüngsten Digitalausschuss mit.

Bei der Politik rannte der Bürgermeister damit offene Tür ein – die Gruppe aus CDU und Matthias Kenzler hatte die Forderung nach eben so einem strategischen Konzept für den Ausbau von Ladesäulen in einen Antrag gegossen, der entsprechend nicht mehr diskutiert werden musste.

Von Carina Bahl