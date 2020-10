Wegen steigender Corona-Infektionszahlen will Isernhagen nun die Maskenpflicht ausweiten. Sie soll künftig auf öffentliche Plätze wie den Altwarmbüchener Marktplatz ausgeweitet werden. Zudem fallen das Kindertheater im Rathaus in Altwarmbüchen und das Herbstfest in Kirchhorst aus.