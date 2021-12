Isernhagen

Die Sanierung der Straßenbeleuchtung ist in der Gemeinde Isernhagen ein Dauerthema. Bereits seit 2007 greift ein entsprechendes Konzept. Seit 2009 rüstet die Gemeinde jedes Jahr weitere Straßenlaternen auf LED um. Das spart Energie und Geld: Obwohl die Anzahl der Straßenleuchten von 2300 im Jahre 1993 auf aktuell 3294 angewachsen ist, liegt der jährlichen Energieverbrauch von rund 516.000 Kilowattstunden mittlerweile rund 65 Prozent unter dem Wert von 1993 und ist so niedrig wie nie zuvor, seit diese Daten erhoben werden, teilt die Gemeinde in ihrer Zwischenbilanz mit.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ebenso eindrucksvoll kommen die summierten Kosteneinsparungen seit 1993 daher. Ausgehend von einem mittleren Strompreis in Höhe von 0,22 Cent pro Kilowattstunde liegen sie nach Auskunft von Joost Götze, dem Leiter des Amtes für Gebäudewirtschaft und Liegenschaftsunterhaltung bei der Gemeinde Isernhagen, inzwischen bei rund 2,377 Millionen Euro. Insgesamt konnten durch die Sanierung 12,26 Millionen Kilowattstunden Strom eingespart werden – das entspricht dem Jahresverbrauch von mehr als 3000 Einfamilienhäusern.

Von Sandra Köhler