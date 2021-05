Isernhagen

Seit 1991 verleiht die Gemeinde Isernhagen in der Regel alle zwei Jahre einen Bürgerpreis. Mit dieser Auszeichnung werden Bürger bedacht, die sich im besonderen Maße und uneigennützig für die Isernhagener eingesetzt haben. Auch 2021 soll der Preis wieder verliehen und – wenn die Entwicklung der Corona-Pandemie es zulässt – im vierten Quartal feierlich übergeben werden. Dafür sucht die Gemeinde nun Bewerber.

Vorschläge für den Bürgerpreis bis Ende August möglich

Bis zum 31. August können Vorschläge im Rathaus eingereicht werden. Grundsätzlich kann jeder Isernhagener und jede Gruppe, Arbeitsgemeinschaft oder Institution ausgezeichnet werden, die den Wohnsitz oder Arbeitsort in der Gemeinde hat. Die besonderen Leistungen für die Allgemeinheit können ganz unterschiedlich sein. Auszeichnungen sind für außergewöhnliches Engagement in den Bereichen Umwelt, Soziales, Bildung oder Kultur denkbar, beispielsweise für Ehrenamtliche oder Mandatsträger. 2019 ging der Bürgerpreis an Gisela Sunder (Kunstschule, Isernhagen liest vor) sowie an Heinrich Stucke und Jürgen Kröger vom Weihnachtsmarktverein Isernhagen.

Der Bürgerpreis ist mit 2000 Euro dotiert und kann nur einmal pro Bürger oder Gruppe verliehen werden. Schriftliche Vorschläge können im Rathaus an der Bothfelder Straße 29 in Altwarmbüchen abgegeben und unter dem Stichwort „Bürgerpreisvorschlag 2021“ an das Büro des Bürgermeisters gerichtet werden.

Von Carina Bahl