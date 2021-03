Isernhagen

In vielen Kommunen werden in diesen Tagen Corona-Schnelltestzentren eingerichtet – nach Langenhagen, Burgwedel und der Wedemark möchte nun auch die Gemeinde Isernhagen schnellstmöglich ihren Bürgern ein Angebot vor Ort machen. Denn seit Kurzem hat jeder Bürger das Recht, sich einmal pro Woche kostenlos auf Corona testen zu lassen – bei Ärzten, Apotheken oder eben in Schnelltestzentren.

Isernhagenhof oder Begegnungsstätten als Testzentrum?

Viele Apotheken bieten die Tests in der Praxis aber nicht an, weil zusätzliche Räume oder ausreichend Personal fehlen. Auch die Ärzte sind gut ausgelastet. „Wir hätten daher gern möglichst schnell ein, gern auch mehrere Testzentren in Isernhagen“, sagt Bürgermeister Arpad Bogya (CDU). Die Planungen dafür laufen. Der Isernhagenhof wurde bereits in ein kleines Impfzentrum verwandelt, in dem das Kita-Personal jetzt seine Erstimpfung erhalten hat. Ob der Isernhagenhof auch zum Testzentrum wird, stehe noch nicht fest. „Die Frage ist, ob testen und impfen am gleichen Ort parallel funktioniert“, sagt Bogya. Aber auch die Begegnungsstätten könnten sonst dafür genutzt werden. Ob Buhrsche Stiftung in Isernhagen N.B. oder die Begegnungsstätte Altwarmbüchen – „es wären ja mehrere Räume denkbar.“

Lesen Sie auch: Hier kann man sich in Hannover und der Region schon kostenlos auf Corona testen lassen

Die Suche nach einem Betreiber des Corona-Testzentrums, der die Schnelltests vor Ort durchführen würde, ist laut Bogya der schwierigste Teil der Planung. Das Deutsche Rote Kreuz sei inzwischen komplett ausgebucht. Die Nachfrage nach Anbietern, die in der Region Schnelltests durchführen, ist aktuell sehr hoch. Mit den Johannitern, die bereits die regelmäßigen Corona-Tests in den kommunalen Kitas in Isernhagen durchführen, sei man jetzt in Verhandlungen, sagt Bogya – und hoffe auf eine Zusage.

Renafan plant auch, Bürger zu testen

Weitere Planungen für Schnelltests gibt es derweil im Seniorenpflegeheim Renafan am Lüneburger Damm in Altwarmbüchen. Dort gehören Corona-Tests ohnehin zum Alltag. „Wir wollen uns solidarisch zeigen und die Gemeinde beim Kampf gegen Corona unterstützen“, beschreibt es Renafan-Chef Volker Zobiack. SPD-Bürgermeisterkandidat Philipp Neessen sei mit der Idee auf ihn zugekommen, in der nächsten Woche gebe es jetzt Abstimmungsgespräche mit der Gemeinde.

„Wir testen monatlich so oder so schon 3000- bis 4000-mal unsere Mitarbeiter und Besucher“, sagt Zobiack. Davon abgetrennt könnte man auch Bürger testen. „Wir würden die Organisation übernehmen und das Personal stellen.“ Wenn die letzten Fragen geklärt seien, könne es schnell losgehen. „Wir begrüßen das sehr“, sagt der Bürgermeister.

Von Carina Bahl