Isernhagen

Das Gemeindearchiv Isernhagen ist ab sofort wieder jeden Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr geöffnet. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie ist allerdings vor dem Besuch ein Termin zu vereinbaren, wie die Gemeinde mitteilt. Anmelden können sich Interessierte ebenfalls donnerstags – in der Zeit von 15 bis 19 Uhr unter der Telefonnummer (0511) 69601483.

Maskenpflicht im Gemeindearchiv

Es werden jeweils vier Termine vergeben, jeder davon ist auf maximal eine Stunde beschränkt. Während des Aufenthalts im Archiv gelten weiterhin die üblichen Corona-Regeln: Besucher müssen Abstand, eine medizinische Maske tragen und die Hände desinfizieren.

Isernhagener und Isernhagenerinnnen haben zudem die Möglichkeit, schriftliche Anfragen per E-Mail an gudrun.heuschen@isernhagen.de oder per Post an das Archiv am Helleweg in Altwarmbüchen zu richten.

Von Janna Silinger