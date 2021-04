Isernhagen

Die Gemeindebücherei ruft die jungen Isernhagener erneut zu einer Mitmachaktion mit ihrem Lesedackel Tinna auf. Bereits im Januar und Februar hatten 38 Kinder dem Dackel ihre ganz persönlichen Büchertipps geschickt – mit Bildern und Fotos. Jetzt interessiert sich Tinna für die liebsten Leseplätze der Isernhagener.

Teilnahmeflyer gibt es online als Download

Und so funktioniert die zweite Mitmachaktion: Alle Kindergartenkinder und Grundschüler können ab sofort bis Ende Juni einen Flyer abholen – über die kontaktlose Ausleihe in der Gemeindebücherei an der Bothfelder Straße 26. Wie das funktioniert, steht online auf www.gemeindebuecherei-isernhagen.de. Dort gibt es den Flyer auch als Download.

Bücherei verspricht kleine Geschenke als Dankeschön

Die jungen Teilnehmer können Fotos und Bilder von dem Ort schicken, an dem sie am liebsten lesen – ob im Garten, auf dem Sofa oder im Kinderzimmer. Zur Abgabe dient die Rückgabebox vor der Gemeindebücherei, die im Lockdown für Besucher noch geschlossen ist. Im Anschluss sollen die eingereichten Werke im Schaufenster der Bücherei präsentiert werden. Als Dankeschön gibt es für alle Teilnehmer ein kleines Buch als Geschenk per Post.

Von Carina Bahl