Altwarmbüchen

Eine gemütliche Lesestunde gibt es am Montag, 25. November, in der Gemeindebücherei Isernhagen. Auf gleich zwei Bilderbuchkinos können sich dann alle Kinder ab vier Jahren freuen. Gestartet wird mit dem Bilderbuch „Juri fliegt zu den Sternen“. Im Anschluss geht es im Buch „Prinz Franz total Papa“ darum, wie Papa Schafbock seine wuselige Kinderschar in den Griff bekommt.

Das Bilderbuchkino beginnt um 16 Uhr an der Bothfelder Straße 26. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.gemeindebuecherei-isernhagen.de.

Von Lisa Otto