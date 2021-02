Isernhagen

Die Corona-Krise lässt mit Lockdowns und Kontaktbeschränkungen seit nunmehr fast einem Jahr viele Freizeitaktivitäten wegbrechen. Lesen scheint da zum neuen Trendhobby geworden zu sein – und das merkt auch die Gemeindebücherei in Isernhagen mit Blick in ihre Statistik.

Mehr als 50.000 Ausleihen im Corona-Jahr

Denn die Bücherei an der Bothfelder Straße im Zentrum von Altwarmbüchen konnte erneut ihre Zahl der Ausleihen steigern. Gab es im Jahr 48.746 Ausleihen, so waren es im vergangenen Jahr schon 53.505. Stark angestiegen sei auch die sogenannte Onleihe, bei der Isernhagener digitale Medien bequem von daheim am Laptop, E-Reader oder Computer lesen oder hören können. 2019 zählte die Bücherei 6751 digitale Bestellungen, im Corona-Jahr waren es dann schon 9544.

Das lesen und hören die Isernhagener am liebsten Ein Blick in die Ausleihzahlen verrät die Hitliste der Isernhagen. Bei den Bilderbüchern belegen „Die Olchis“ von Erhard Dietl Platz eins – gefolgt von „Zum Glück gibt’s dich, kleine Maus“ von Tracey Corderoy und „Der Grüffelo“ von Axel Scheffler. Bei Kinder im Grundschulalter gibt es nichts Besseres als den Drachen Kokosnuss von Ingo Siegner – seine Geschichten belegen die Ausleihränge eins bis vier. Bei den Jugendbüchern belegt „One of us is lying“ von Maren McManus den ersten Platz, gefolgt von „Infernale“ von Sophie Jordan und „Bodyguard“ von Chris Bradford. Die beliebtesten Tonies waren 2020 „Kindergartenlieder“, „Der kleine Drache Kokosnuss“ sowie „Findus und der Hahn im Korb“ – aber auch die Conni-Geschichten von Liane Schneider sind als Tonie heiß begehrt. „Bibi und Tina“, „Die Olchis“, „Mia and me“ und „Die drei ???“ belegen hingegen bei den richtigen Hörbüchern die ersten vier Plätze. Die Erwachsene wiederum haben sich 2020 am häufigsten „Der Gesang der Flusskrebse“ von Delia Owens (Platz eins), „Opfer 2117“ von Jussi Adler-Olsen (Platz zwei), „Die Sonnenschwester“ von Lucinda Riley (Platz drei), „Das Geschenk“ von Sebastian Fitzek (Platz vier) und „Denn du sollst sterben“ von Deborah Crombie (Platz fünf) ausgeliehen. Bei den Hörbüchern landete „Zeit der Apfelrosen“ von Gabriele Engelmann auf Rang 1 – gefolgt von „Die Wurzel alles Guten“ von Miika Nousisianen und „Mister Franks fabelhaftes Talent ...“ von Rachel Joyce.

7093 Medien verlassen die Bücherei kontaktlos

Seit dem 1. November greift der Corona-Lockdown: Seitdem dürfen Isernhagener die Gemeindebücherei nicht mehr persönlich besuchen. Allerdings hat sich das Team rund um Büchereileiterin Dorothea Grandjean dazu entschieden, die Bürger nicht ohne Lesestoff dastehen zu lassen. Kurzerhand wurde die kontaktlose Ausleihe ins Leben gerufen: Isernhagener können per Telefon unter der Nummer (0511) 6151237 sowie per E-Mail an gemeindebuecherei@isernhagen.de ihre Wünsche in der Bücherei hinterlassen – das Team sucht die Medien zusammen und stellt sie zu einem vereinbarten Termin im Windfang an der Bothfelder Straße zur Abholung bereit.

Diese Idee kam offenbar mehr als gut an. 7093 Medien wurden so laut Grandjean schon in Tüten vor der Bücherei platziert und abgeholt. Als besonders hilfreich habe sich die im April neu aufgebaute Rückgabebox am Eingang erwiesen, betont Grandjean. Dort können Büchereinutzer ihre Medien rund um die Uhr kontaktlos zurückgeben.

In Tüten verpackt und mit Namen beschriftet: Dorothea Grandjean stellt die bestellten Bücher zur Abholung bereit. Quelle: Lisa Höfel

Eltern setzen auf Kinderbuchklassiker und Tonies

Einen Nachteil hat die kontaktlose Ausleihe aber weiterhin: Das Stöbern in den Regalen und Leseecken der Bücherei muss entfallen. Neue Bücher lassen sich so spontan nicht mehr entdecken. Das lässt sich auch an den ausgeliehenen Medien erkennen. „Es wurde vor allem auf traditionell bekannte Kinderbücher wie Ingo Siegners ,Drache Kokosnuss‘ oder Erhard Dietls ,Die Olchis‘ zurückgegriffen“, teilt die Bücherei mit.

Zudem suchten Eltern etwas, womit sie ihre Kinder beschäftigen könnten, wenn sie selbst im Homeoffice oder Geschwisterkinder in Ruhe für die Schule arbeiten müssten. Entsprechend groß war die Nachfrage in den vergangenen Monaten nach den Hörspielfiguren Tonies sowie den sogenannten Tiptoi-Büchern, die Kinder mit einem dazugehörigen Vorlesestift selbstständig bedienen können.

Um die kontaktlose Ausleihe noch weiter zu vereinfachen, gibt es die Direktbestellung online auf www.gemeindebuecherei-isernhagen.de inzwischen auf einen Blick über dem Login. Zudem gibt es jetzt praktische Links bei der Suche nach dem passenden Buch – zum Beispiel „Krimis aus Frankreich“ und „Bücher für Leseanfänger“.

Und das rührige Büchereiteam wird nicht müde, sich ständig neu in der Corona-Krise zu erfinden: So können Kinder an den echten Lesedackel Tinna nun ihre Lieblingsbücher per Brief schicken, und für Erwachsene gibt es Buchempfehlungen online – vom Team sowie auch von Büchereinutzern, die ihre liebsten Lesegeschichten weiterempfehlen wollen. Und mit Blick auf die Ausleihzahlen dürften da ja nun einige Isernhagener etwas zu erzählen haben.

Von Carina Bahl