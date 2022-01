Isernhagen

Wer kann für 2021 schon sagen, dass es ein gutes Jahr war? Isernhagens Büchereileiterin Dorothea Grandjean kann es aus Überzeugung – zumindest mit Blick auf die Entwicklung der Gemeindebücherei im Zentrum von Altwarmbüchen. Trotz anhaltender Corona-Pandemie und der Großbaustelle direkt vor der Tür konnte die Bücherei erneut ihre Nutzer- und Ausleihzahlen steigern.

63.618-mal haben Menschen demnach 2021 etwas in der Gemeindebücherei ausgeliehen. Das sind gut 10.000 Ausleihen mehr als noch 2020. „Und das, obwohl wir bis Mai die Bücherei coronabedingt schließen mussten und nur die kontaktlose Ausleihe anbieten konnten“, betont Grandjean. Auch jetzt ist der Alltag noch nicht zurück zwischen den Bücherregalen: Es gilt die 3G-Regel und eine Maskenpflicht. Die Besucherinnen und Besucher seien allesamt sehr verständnisvoll, akzeptierten die Regeln und hielten sich daran. „Wir leben hier in Isernhagen in einer rosaroten Wolke“, so beschreibt es Grandjean.

Diese Medien sind bei Kindern und Jugendlichen beliebt

Bemerkenswert ist laut der Büchereileiterin, wie rasant die Ausleihen im Kinder- und Jugendbereich zunehmen – waren es 2020 noch rund 23.000 Ausleihen, stieg die Zahl 2021 auf 35.359 an. Was die jungen Isernhagenerinnen und Isernhagener im zweiten Corona-Jahr am liebsten gelesen haben, zeigt ein Blick in die Statistik: Bei den Bilderbüchern sind die „Conni“-Geschichten von Liane Schneider ganz oben – gefolgt von den „Olchis“ von Erhard Dietl und „Mama Muh“ von Julia Wieslander.

Kinder im Grundschulalter haben sich 2020 am häufigsten „Die Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer, „Drache Kokosnuss“ von Ingo Siegner und „Hallo kleines Muffelmonster!“ von Julia Böhme ausgeliehen. Bei den älteren Kindern bis 13 Jahre war auch „Gregs Tagebuch“ von Jeff Kinney stark gefragt.

„Harry Potter“ ist wieder im Kommen

Jugendliche hingegen entschieden sich besonders häufig für „Sturm“ von Christian Scheuring, die „Save“-Reihe von Mona Kasten und „Fünf auf Crashkurs“ von Hans-Jürgen Feldhaus. Aber auch die „Harry Potter“-Reihe erlebe gerade wieder Hochkonjunktur, sagt Grandjean. Und auch Manga-Reihen wären vor allem bei Jungs sehr beliebt.

121 Tonies und zwei Tonieboxen hat die Bücherei inzwischen im Angebot – vor allem „Kindergartenlieder“, „Findet Nemo“ und „Die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer“ sind beliebt. Bei den klassischen Hörbüchern bleiben „Bibi und Tina“ ganz weit vorn.

Seit ihrem Umzug ins Zentrum wird die Gemeindebücherei Isernhagen immer gefragter. Quelle: Gemeinde Isernhagen

167 „Neuzugänge“ in der Gemeindebücherei allein 2021

Dass es aktuell quer durch die Baustellenbaken ordentlich Orientierungssinn benötigt, um die Bücherei zu erreichen, und dass ein Großteil der Parkplätze im Zentrum nicht verfügbar ist, hat die Isernhagener aber ganz offenbar nicht von der Bücherei ferngehalten. 167 neue Nutzerinnen und Nutzer verzeichnet die Bücherei für 2021 – insgesamt sind es nun 996 Menschen, die regelmäßig vor Ort etwas ausleihen, sowie weitere 235, die die sogenannte Onleihe nutzen.

„Der Tausch“ war Toptitel bei Erwachsenen

Bei den Erwachsenen waren die meistausgeliehenen Bücher 2021 „Der Tausch“ von Julie Clark, gefolgt von „Fritz und Emma“ von Barbara Leciejewski und „Der Gesang der Flußkrebse“ von Jessica Owens. Bei den Hörbüchern wiederum führt „Die sieben Schwestern“ von Lucinda Riley die Hitliste vor „Die Frauen zwischen den Welten“ von Hera Lind und „Munbound“ von Hillary Jordan an.

Der Weg zur Ausleihe Die Gemeindebücherei Isernhagen hat ihren Sitz an der Bothfelder Straße 26 im Zentrum von Altwarmbüchen. Eine Ausleihe ist montags, dienstags und freitags von 15 bis 18 Uhr möglich. Mittwochs öffnet die Bücherei von 10 bis 12 sowie von 15 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr. Um in der Bücherei etwas ausleihen zu können, braucht es eine Nutzerkarte. Diese kostet für Erwachsene für zwei Jahre einmalig 10 Euro, für Kinder und Jugendliche sogar nur 1,50 Euro für zwei Jahre. Alle weiteren Informationen gibt es online auf www.gemeindebuecherei-isernhagen.de.

Bücherei plant Veranstaltungen für 2022

So positiv die guten Zahlen die Büchereileiterin auch stimmen – ganz zufrieden ist sie noch nicht. „Wir würden gern wieder Veranstaltungen hier anbieten“, sagt Grandjean. Im März soll es mit der Bücher-Plauderei wieder losgehen – einem Format, in dem sich Hobby-Leser gegenseitig Buchtipps geben und von ihren Empfehlungen berichten. Auch das Bilderbuchkino für Kinder soll schnellstmöglich wieder starten, wenn Corona es zulässt. „Im Dezember waren schon nur noch zwei Kinder dabei“, sagt Grandjean. Bei den hohen Infektionszahlen mache das aktuell keinen Sinn.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für das Frühjahr und den Sommer plant die Bücherei dann wieder größere Autorenlesungen. Und auch für ältere Kinder gibt es schon Ideen: sogenannte MINT-Lesungen. „Das vereint dann Vorlesen und Experimente zu bestimmten Themen“, kündigt Grandjean an, die es kaum abwarten kann, endlich wieder richtig loslegen zu dürfen.

Von Carina Bahl