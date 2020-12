Isernhagen

Die Gemeindebücherei Isernhagen an der Bothfelder Straße in Altwarmbüchen öffnet am nächsten Montag, 4. Januar, für die kontaktlose Ausleihe. Aufgrund des aktuell geltenden Corona-Lockdowns ist ein persönlicher Besucher zwar nicht möglich – auf Bücher, Tonies und andere Medien müssen die Isernhagener aber dennoch nicht verzichten. Wer etwas ausleihen möchte, kann eine E-Mail an gemeindebuecherei@isernhagen.de senden oder zu den sonst üblichen Öffnungszeiten unter Telefon (05 11) 6 15 12 37 anrufen und eine Bestellung aufgeben. Das Büchereiteam um Leiterin Dorothea Grandjean sucht die Medien dann heraus und stellt sie zu einem vereinbarten Termin im Windfang der Gemeindebücherei zur Abholung bereit.

Rückgabebox der Gemeindebücherei ist aktuell abgebaut

Die Rückgabe der Medien ist ebenfalls kontaktlos über die Rückgabebox vor dem Eingang im Zentrum möglich. Allerdings ist diese ebenfalls bis zum 4. Januar noch abgebaut, da erst an diesem Tag wieder eine Leerung möglich ist. Weitere Informationen zum Bestand der Gemeindebücherei, Neuanschaffungen und den Ausleihbedingungen gibt es im Internet auf www.gemeindebuecherei-isernhagen.de.

Von Carina Bahl