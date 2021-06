Isernhagen

Seit dem 1. Juni ist die Gemeindebücherei Isernhagen an der Bothfelder Straße in Altwarmbüchen wieder für Besucher und Besucherinnen geöffnet. „Wir hoffen, dass wir jetzt die Ausleihen im Rest des Jahres noch einmal ankurbeln können“, sagte Büchereileiterin Dorothea Grandjean im Kulturausschuss der Gemeinde am Dienstagabend. Denn die Corona-Krise habe sich deutlich in der Statistik niedergeschlagen: Bis Ende Mai gab es nur 21.225 Ausleihen. 2020 waren es im gesamten Jahr mehr als 63.000, und auch damals war die Bücherei für mehrere Monate geschlossen. Die Zahlen verwundern jedoch nicht: Bis Ende Mai durfte 2021 noch niemand die Bücherei betreten.

Eltern nutzen Bücherei für Kinderbetreuung im Homeoffice

„Vor allem am Anfang der Pandemie haben viele Eltern die Bücherei genutzt“, bilanzierte Grandjean. Im Homeoffice seien Beschäftigungsmedien wie Tonies und Tiptoi-Bücher für viele die Rettung gewesen, um Beruf und Betreuung unter einen Hut zu bringen. Auch die Onleihe war stark nachgefragt. Viel Lob und Sympathie habe die Bücherei im Lockdown für die kontaktlose Ausleihe erhalten – die Nutzer konnten online oder telefonisch Medien bestellen und dann im Windfang der Bücherei abholen. In diesem Punkt sieht die Büchereileiterin auch einen positiven Corona-Effekt: „Jetzt kennen und nutzen sehr viel mehr Leute unsere Homepage.“ Auf www.gemeindebuecherei-isernhagen.de finden Interessierte alle Informationen zu Öffnungszeiten, den 15.930 Medien im Bestand sowie den aktuell geltenden Corona-Regeln.

179 Neuanmeldungen zählte die Bücherei 2020, 49 sind es bisher im laufenden Jahr. Der positive Trend seit dem Umzug der Bücherei ins Zentrum im Jahr 2017 hält derweil an. „Wir spielen jetzt im Ort eine Rolle“, so beschreibt es Grandjean. Mehr als 22.000 Besucher zählte die Bücherei vor Corona pro Jahr. „Das ist sehr viel für Isernhagen und eine freiwillige Kultureinrichtung.“ Nicht jeder komme, um etwas auszuleihen – Großeltern nutzten die Büchereiräume, um ihren Enkeln etwas vorzulesen, manch einer mache es sich nur mit einer Zeitung oder Zeitschrift auf dem Sofa gemütlich.

Kitas und Schulen dürfen wieder die Bücherei besuchen

Umso größer ist die Motivation im Team, jetzt einen gelungenen Neustart hinzulegen. „Wir laden jetzt wieder die Kitas und Schulen zu uns ein“, sagte Grandjean. Im Herbst soll es wieder Autorenlesungen, Bilderbuchkinos und andere Veranstaltungen geben. „Und im Zweifelsfall haben wir mit der kontaktlosen Ausleihe jetzt ein Konzept in der Schublade, das funktioniert.“

Von Carina Bahl