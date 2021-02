Kirchhorst

Wenn das Wetter gut ist, begibt sich Inga Otto in ihrer Freizeit auf eine Geocaching-Tour. Die moderne Schnitzeljagd ist seit 13 Jahren eine große Leidenschaft der 45-Jährigen, die den Jugendtreff Kirchhorst leitet.

Das Prinzip beim Geocaching ist einfach: Es geht um eine Schatzsuche per GPS-Daten. In den sogenannten Caches, den kleinen Verstecken, finden sich zumeist wasserfeste Behälter, in denen ein kleines Logbuch und zumeist ein kleines Geschenk deponiert sind. Wer den Schatz findet, trägt sich in das Buch ein und darf das Andenken mitnehmen. „Unter Geocachern ist es Ehrensache, dafür ein anderes Geschenk zu hinterlassen“, sagt die 45-Jährige.

Eine alte Filmdose dient als Geocache. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Auch in Isernhagen gibt es inzwischen viele versteckte Schätze. Otto peilt an diesem Tag einen Cache in Kirchhorst an. Voraussetzung für die beginnende Schnitzeljagd ist ein GPS-taugliches Mobilgerät. Das kann ein einfaches Smartphone sein. „Die haben heutzutage ja bereits viele Kinder“, sagt Otto. Mit dem Mobiltelefon muss man sich zunächst eine Geocaching-App herunterladen. Danach folgt die kostenlose Anmeldung zum Beispiel auf www.geocaching.com.

App öffnet alle Verstecke in Isernhagen

Otto öffnet nun mit der App alle Verstecke in Isernhagen. Unzählige Kategorien in drei Farben ploppen im Gemeindegebiet auf. Am häufigsten sind die grünen Punkte vertreten, aber auch Hinweise in Orange und Blau. Die grünen nennen sich „Traditionals“ und seien einfach zu finden, sagt Otto. Die orangefarbenen „Multi-Caches“ seien schon schwieriger zu entdecken. Es gibt Koordinaten für den Startpunkt – dann geht es los. „Oft werden auch raffiniert getarnte Stationen mit Spezialbehältern wie ausgesägten Ästen oder künstlichen Steinen eingesetzt“, erzählt Otto, die schon mehr als 15.000 Caches aufgespürt hat. Diese fielen Nicht-Geocachern – die Insider nennen sie „Muggle“ – beim normalen Spaziergang gar nicht auf. Die blauen Punkte sind die sogenannten „Mystery-Geocaches“. Bei diesen müsse man zuerst ein Rätsel lösen, um die weiteren Koordinaten des Verstecks zu erhalten. Zudem gibt es auch Schatzsuchen in der Nacht.

Eine App auf dem Smartphone ermöglicht Geocaching. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Otto sucht nun ein Ziel aus der grünen Kategorie, das sie anklickt. Die Angabe auf ihrem Smartphone lautet: N 52 26.868 E 009 53.440. Auf einer Landkarte sieht Otto, wo sich der Schatz am Schilfgrund in Kirchhorst befindet. Zudem gibt es einen Hinweis: „Wer das Wasser sieht, findet den Cache, wer das Wasser spürt, ist zu weit gegangen.“ Am Wassergraben angekommen, weiß Otto, wo sie zu suchen hat. Eine alte Filmdose ist dort im Baum versteckt. Im Cache findet sie das Logbuch – und trägt sich ein.

Mithilfe eines GPS-Empfängers geht die Schnitzeljagd los. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Auch ein GPS-Gerät hilft bei der Schatzsuche

Das gleiche Ziel am Schilfgrund erreicht Inga Otto auch mit einem speziellen GPS-Empfänger, der die gesuchte Position genauer ortet, aber auch mehr als 200 Euro koste, wie sie verrät. GPS bestimmt den Standort des Nutzers mithilfe von Satellitensignalen. Das Gerät verrät ihr, dass es 176 Meter bis zum Ziel sind und, dass sie in einer Minute dort ankommt. Auch am Binsenweg in Kirchhorst wird Otto fündig – auf Knien und mit langen Armen lässt sich eine kleine Dose am Stamm unter einer Hecke erreichen. Wer Menschen in Gräben und unter Hecken krabbeln sieht, muss sich also nicht wundern: Oft sind es Geocacher.

Der Inhalt der Verteilerdose: Ein Logbuch, ein Bleistift und als Tauschgeschenk ein kleiner Luftballon. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Geocacher können aber nicht nur suchen, sondern auch selbst Caches anlegen, erklärt Otto –in Wohngebieten sollten aber besser die Nachbarn darüber informiert werden. Weltweit gebe es inzwischen mehre Millionen Verstecke, schätzt Otto. Wegen Corona habe das Geocaching als Hobby noch einmal einen Schub bekommen, weil viele andere Freizeitaktivitäten gerade nicht erlaubt sind.

Jugendpflege sagt die Jagd nach Super-Ei ab Geocaching ist auch ein beliebtes Angebot der Jugendpflege Isernhagen. Coronabedingt fällt die regionsweite Suche nach dem „Super-Ei“ in diesen Osterferien aber aus. Lars Brinkmann vom Jugendtreff in N.B., der mit den jungen Isernhagenerinnen und Isernhagenern die Aktion immer organisiert und durchgeführt hatte, bedauert das sehr. Aber wenn sechs Kinder die Köpfer zusammensteckten, um ein GPS-Gerät zu bedienen, sei an Mindestabstände nicht zu denken. Möglicherweise wird es einen Nachholtermin geben. „Die Region und die Jugendpflegeeinrichtungen arbeiten an einer Herbstauflage“, sagt Brinkmann. Seit 2008 bietet die Jugendpflege Isernhagen Geocaching an. „Das Angebot ist sehr begehrt gewesen, inzwischen ist das Interesse ein wenig abgeflacht“, sagt Brinkmann, der im Jugendtreff N.B. eine Geocache-Gruppe betreut, die sich außerhalb des Lockdowns regelmäßig trifft.

Kostengünstiges Hobby

Otto kann das Hobby auch Familien nur ans Herz legen: Außer einem Handy brauche man im Prinzip nichts. Es sei absolut coronakonform und je nach Suchradius gebe es so lange Spaziergänge an der frischen Luft mit Spaß für Kinder und Eltern. Einen letzten Tipp hat sie für Neueinsteiger aber noch: Ein kleiner Spiegel, eine Zange oder ein Schraubenzieher könnten manchmal durchaus helfen, den Schatz zu bergen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier