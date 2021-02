Isernhagen

Trotz jeder Menge Schnee und glatten Straßen ist der Wintereinbruch bisher glimpflich in Isernhagen verlaufen. Wie das zuständige Polizeikommissariat Großburgwedel am Montagmittag mitteilte, gab es bis dahin erst einen nennenswerten Glätteunfall.

3000 Euro Schaden bei Glätteunfall in Altwarmbüchen

Am Sonntagabend war ein 34-Jähriger in seinem Škoda beim Bremsen auf schneeglatter Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen geparkten Audi geprallt. Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Hannoverschen Straße in Höhe der Bothfelder Straße in Altwarmbüchen. Der Audi wurde dabei an der hinteren Stoßstange beschädigt, der Skoda und im Frontbereich. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf 3000 Euro.

Von Carina Bahl