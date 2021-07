Isernhagen

Der Golfclub Isernhagen kann sich als Corona-Gewinner bezeichnen. Während andere Sportvereine in der Pandemie im Lockdown pausieren oder digital trainieren mussten, war das Golfspielen weitestgehend erlaubt. Die Golfanlage in Isernhagen hatte – bis auf eine zweimonatige Unterbrechung im ersten Lockdown – im Jahr 2020 durchgehend geöffnet. Es blieben daher nicht nur die bisherigen Mitglieder treu, sondern Golf wurde zum Trend: 50 Neuzugänge verzeichnete der Verein im Corona-Jahr.

„898 Mitglieder haben wir aktuell, bald überschreiten wir sicher die 900“, sagt Golfclub-Präsident Gerd Hundertmark. Offensichtlich hat die kontaktfreie Sportart an der frischen Luft für einige Menschen in der Pandemie an Attraktivität gewonnen. Der Zuwachs im Golfclub Isernhagen gehe durch alle Altersschichten: Sowohl ältere als auch jüngere Spieler hätten sich neu im Club angemeldet – zum Teil auch ganze Familien.

Gerd Hundertmark ist seit mehr als sechs Jahren Präsident des Golfclub Isernhagen. Quelle: Gabriele Gerner

Die Etikette verbietet Fluchen und ausgefranste Jeans

Überhaupt sei das Golfspiel schon lange kein Privileg alter weißhaariger Männer mehr, sagt Hundertmark. Der Frauenanteil liege bei 40 Prozent. Zahlreiche Jugendliche und Jungmitglieder bis 30 Jahre bereicherten das Vereinsleben – genauso wie etliche Menschen aus verschiedenen Ländern. „Unter unseren Mitgliedern sind Engländer, Franzosen, Kroaten und Dänen.“ Auch elitär sei der Sport schon lange nicht mehr. Die Etikette untersage lediglich das Fluchen und unschickliche Kleidung. „Ausgefranste Jeans wollen wir auf dem Platz nicht sehen“, so der Präsident. Die meisten Golfer tragen Stoffhosen, doch auch gepflegte Jeans und Sport-Outfits sind zu sehen.

40 Prozent der Mitglieder des Golflcubs Isernhagen sind inzwischen Frauen. Quelle: Gabriele Gerner

Jahresgebühr preiswerter als ein Skiurlaub

Aber kann sich diesen Sport nicht nur eine gewisse Klientel leisten? „Die Mitglieder setzen sich aus allen Schichten zusammen“, sagt Gerd Hundertmark. Eine Ausrüstung gebe es gebraucht bereits ab 250 Euro zu kaufen. Nicht jeder müsse die jährliche Mitgliedsgebühr in Höhe von 1500 Euro entrichten. Familien und junge Menschen könnten zu ermäßigten Gebühren spielen, die Schnuppermitgliedschaft betrage 900 Euro im Jahr. „Wenn man diese Preise für das ganzjährige Ausüben des Sports mit den Kosten eines Skiurlaubs vergleicht, ist das Golfspielen vergleichsweise preiswert“, meint der Vereinschef.

Die neue Beregnungsanlage auf dem Golfplatz funktioniert mit Sensoren: Sie zeigen an, wo beregnet werden muss. Quelle: Gabriele Gerner

Schließlich schlage der Betrieb und die Pflege einer Golf-Anlage nicht unerheblich zu Buche. Fünf Greenkeeper und ein Hausmeister kümmern sich um die 57 Hektar große Fläche und sorgen dafür, dass der Ball linientreu – so der Fachbegriff – rollen kann. „In den vergangenen vier Jahren haben wir rund 1,7 Millionen Euro investiert“, sagt der 79-Jährige. Eine neue Beregnungsanlage wurde installiert, die über Sensoren im Boden ermittelt, wo beregnet werden muss. Auch die Maschinenhalle und der Caddyhaus-Eingang wurden renoviert. „Allein 560 neue Caddy-Boxen haben wir angeschafft“, so Hundertmark.

Diebstahl und Vandalismus machen dem Verein zu schaffen

Umso tragischer sei es gewesen, dass der Golfclub im vergangenen Jahr Opfer von Einbruch und Vandalismus geworden ist. Im Februar hatten Einbrecher 34 Spinde im Caddyhaus aufgebrochen und hochwertige Ausrüstung entwendet. Darunter sei Equipment im Wert von bis zu 6000 Euro gewesen. „Den Schaden bekommen unsere Mitglieder zumeist durch ihre Haftpflichtversicherungen ersetzt“, sagt der Präsident.

Die Schäden, die vermutlich Jugendliche mit illegalen nächtlichen Autofahrten vor einem halben Jahr auf dem Golfplatz angerichtet haben, sind noch heute zu sehen. Quelle: Gabriele Gerner

Die Beschädigung der Rasenflächen durch Autos, die vermutlich nächtlich feiernde Jugendliche steuerten, belasten den Verein noch immer. Bis jetzt sind die Abdrücke der Reifen im Rasen zu sehen. „Zwar wurden einige Feiernde noch in der Nacht von der Polizei gefangen. Doch es konnte kein Täter ermittelt werden“, bedauert Hundertmark. Keiner der Befragten hätte sich erinnern können, wer mit einem Auto gefahren sei. Deshalb bleibt der Golfclub auf dem Schaden von rund 6000 Euro sitzen.

In Zukunft soll der Kurzplatz erweitert werden

Anstatt sich lange über diese Geschichte zu ärgern, richtet Hundertmark in seinem siebten Jahr der Präsidentschaft lieber den Blick in die Zukunft: Der Kurzplatz soll in den nächsten zwei Jahren von fünf auf neun Bahnen erweitert werden. „Grob geschätzt wird das zwischen 100.000 und 150.000 Euro kosten“, so der Vorsitzende. Damit wolle man Anfängern mehr Spielmöglichkeiten bieten. Auch eine Teilnahme am Programm „Golf und Natur“, bei dem Golfsport und Naturschutz verbunden werde, sei geplant.

Wolfgang Seidel genießt die Pause zwischen zwei Schlägen. Quelle: Gabriele Gerner

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass der Golfsport und auch sein Club immer weiter an Attraktivität gewinnen werden, daran hat Hundertmark keinen Zweifel. „Das Golfspiel ist ein Naturerlebnis.“ Vier Stunden lang dauere ein Spiel mindestens. Dabei lege ein Golfer mitunter zehn Kilometer zurück – und das in herrlicher Natur: „Auf unserer Anlage sind Fasane, Milane, Nutrias und Rehe zu sehen“, sagt Hundertmark. „Bei dieser Sportart lernt man, die eigene Kraft und Fähigkeiten dosiert einzusetzen“, ergänzt er und fügt hinzu, dass dies ja auch im restlichen Leben nicht schaden könne.

Von Gabriele Gerner