Isernhagen H.B.

Ein Notruf geht am Dienstagabend kurz vor 19 Uhr in der Rettungsleitzentrale der Region ein: Ein Mann droht im Hufeisensee zu ertrinken. Er ruft lauf um Hilfe. Mit großem Aufgebot fahren die Retter zu dem kleinen See am Landwehrdamm.

Als die Einsatzkräfte den See erreichen, hat der Mann bereits selbstständig das Ufer erreichen können. Dort versorgen ihn die Mitarbeiter des Rettungsdienstes.

Mit dabei sind die freiwilligen Feuerwehren aus Isernhagen H.B., N.B., K.B., Altwarmbüchen, Krähenwinkel und Langenhagen. Dazu kommt noch die Tauchergruppe aus Lehrte, Burgdorf und Sehnde, die DLRG Krähenwinkel sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

Von Thomas Oberdorfer