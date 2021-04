Altwarmbüchen

Der Umzug der Grundschule Altwarmbüchen von der Bernhard-Rehkopf-Straße an die Jacobistraße ist beschlossene Sache. Der Bebauungsplan für das neue Grundstück, auf dem im Sommer die letzten Schüler ihre Abschlüsse an der Heinrich-Heller-Hauptschule und Realschule machen, hat gerade die nächste Hürde genommen. Das dann leerstehende Gebäude soll umgebaut und mit einem Neubau versehen werden, um Platz für die rund 350 Grundschüler zu schaffen. Doch wie können diese ab Sommer 2023 sicher zur neuen Schule kommen? Ein externes Planungsbüro hat die Wege unter die Lupe genommen – und dem Schul- und Bauausschuss sowie dem Ortsrat am Dienstagabend einen umfangreichen Ideenkatalog an die Hand gegeben.

Die Grundschule Altwarmbüchen soll 2023 auf das Gelände an der Jacobistraße umziehen. Haupt- und Realschule laufen im Sommer 2021 aus. Quelle: Carina Bahl

Nur 20 Prozent der Schüler kommen mit dem Elterntaxi

Eine Elternumfrage, bei der 168 Familien mitgemacht haben, hatte grundsätzlich ein positives Ergebnis gebracht. „Ein unterdurchschnittliches Problem mit Elterntaxis“ diagnostizierte Jens Leven von der Firma Bueffee der Grundschule Altwarmbüchen am jetzigen Standort. Demnach würden im Schnitt weniger als 20 Prozent der Schüler mit dem Auto gebracht werden. Mit rund 20 Prozent seien besonders viele Kinder auf dem Roller unterwegs, rund 30 Prozent wählen das Fahrrad, die restlichen Kinder kommen zur Fuß zur Schule. Klar ist aber auch: Mit dem Umzug könnte sich das ändern. Neue Routen, vor allem wenn diese nicht attraktiv seien, könnten die Zahl der Elterntaxis erhöhen. „Wenn das Verhältnis so wie jetzt bleiben soll, geht das nicht ohne Maßnahmen und einen modernen Schulwegeplan“, mahnte Leven.

An dieser Stelle werden ab 2023 jeden Morgen Hunderte Schüler die Stadtbahngleise überqueren: Eine Ampel soll den Weg sicherer machen. Quelle: Carina Bahl

Sichere Überwege über Stadtbahngleise

Einer der Hauptknackpunkte – und diese Einschätzung teilten die Politiker am Dienstagabend – seien die Überquerungen der Stadtbahngleise entlang der Kircher Straße. „Hoch gefährlich“, so stuft der Experte manche Übergänge in seiner Präsentation ein. Es brauche Drängelgitter, klare optische Abtrennungen und Wegeführungen sowie Ampeln, die für den kompletten Überweg gelten – und nicht, wie bisher, nur über die Straße bis zum Beginn der Gleise. Die Grünzeiten müssten verlängert und die Fahrt der Stadtbahnen verlangsamt werden. An der Stadtbahnhaltestelle Zentrum werde zudem ein Knotenpunkt entstehen. An dieser Stelle werden morgens Schüler aus ganz verschiedenen Richtungen ankommen, um dort über Straße und Gleise zur Lahriede zu kommen. Auch am Farrelweg sowie über die Hannoversche Straße vom Lüneburger Damm aus kommend, gebe es entsprechenden Handlungsbedarf, bestätigten die Politiker.

Der Übergang über die Gleise an der Stadtbahnendhaltestelle soll sicherer werden. Deutlichere Markierungen, Barrierefreiheit und eine Ampel sieht das Planungsbüro dafür vor. Quelle: Carina Bahl

Zebrastreifen an den Mini-Kreiseln

Damit auch die Grundschüler aus dem Neubaugebiet Wietzeaue sicher unterwegs sind, schlägt Leven zudem Zebrastreifen an den beiden Mini-Kreiseln am Blocksberg vor. Auch die Gehwegführung an der Stadtbahnhaltestelle zur Isernhagener Straße/Kircher Straße sei unübersichtlich und müsse barrierefrei gestaltet werden. Tatsächlich müssen Kinder aktuell über den P-&-R-Parkplatz an der Stadtbahn laufen, weil ein Gehweg auf dieser Seite zur Ampel fehlt.

An den beiden Mini-Kreiseln auf dem Blocksberg soll es Zebrastreifen geben. Quelle: Carina Bahl

Fahrradstraße an der Lahriede?

Die Lahriede wird wohl morgens eine der Hauptrouten für die Grundschüler werden. „Wenn man nichts tut, wird es dort problematisch“, so Leven. Aktuell gibt es dort einen Gehweg, der für Radfahrer freigegeben ist – Hunderte Schüler zu Fuß, auf dem Roller und dem Fahrrad dort nebeneinander, das sei nicht ideal. Es müsse also möglich werden, die jungen Radfahrer auf die Straße zu holen und das sicher. „Wir schlagen daher eine Fahrradstraße vor“, sagte Leven. In so einer Straße haben Fahrradfahrer Vorrang – die Anliegerautos werden allerdings nicht ausgeschlossen. Laut Ordnungsamtleiter Jörg Schuster sei sogar in der Überlegung, dort gleich eine Fahrradzone einzurichten, die auch die Stichstraßen wie den Fuchsklint mit einbinden würde.

Die Lahriede könnte im Rahmen der Schulwegplanen zu einer Fahrradstraße werden. Quelle: Carina Bahl

Wohin mit den Elterntaxis?

Die Elterntaxis sollen aus der Lahriede herausgehalten werden – da sind sich Planer und Poltiker einig. Leven hat gleich drei mögliche Lösungen dafür: Zu Beginn der Lahriede könnte auf einem Grünstreifen neben dem Kleingarten-Parkplatz eine „Elternhaltestelle“ eingerichtet werden, wo die Kinder aussteigen könnten. Auf der anderen Seite der Grundschule an der Jacobistraße könnte der bisherige Lehrerparkplatz für ein ähnliches Vorhaben erweitert werden. Oder die Gemeinde suche das Gespräch mit Hornbach, um Teile des Kundenparkplatzes für den morgendlichen Hol- und Bringverkehr nutzen zu dürfen.

An dieser Stelle könnte sich das Planungsbüro einen Parkplatz vorstellen, auf dem Eltern ihre Grundschüler morgens aussteigen lassen. Quelle: Carina Bahl

Auch auf dem Hornbach-Parkplatz sowie auf dem Lehrerparkplatz der Heinrich-Heller-Schule könnten sich die Planer Hol- und Bringzonen für Elterntaxis vorstellen. Quelle: Carina Bahl

Gehwege, Beleuchtung – Durchstich im Jacobiwäldchen?

„Wir wollen vor allem Maßnahmen für Rad- und Rollerfahrer“, so Fabian Peters (Grüne) zur Priorisierung. Die Parkplätze hätten keine oberste Priorität. Einig war man sich, dass vor allem die kleineren Vorhaben kurzfristig umgesetzt werden könnten. Sei es die Begradigung des holprigen Weges entlang der Kircher Straße, der nur schwer mit dem Roller zu befahren sei. Sei es eine gute Beleuchtung auf den Wegen, eine bessere Markierung von Pollern und Überwegen oder notwendiger Grünschnitt, um die Wege freizuhalten. Auch Hans-Edgar Ojemann (SPD) stellte klar: „Schon jetzt müssen 50 Prozent der Grundschüler über die Stadtbahngleise zur Schule – nur eben aus der anderen Richtung. Wir sollten da schnell sein.“ Eine Absage erteilten die Politiker hingegen der Idee, einen Durchstich von der Hannoverschen Straße zur neue Grundschule durchs Jacobiwäldchen zu planen. „Niemand will Kfz-Verkehr im Wald“, sagte Peters (Grüne). Dem schlossen sich alle an – für Radfahrer dort einen Weg auszubauen und zu beleuchten, sei jedoch eine gute Idee.

Auch kleine Maßnahmen können helfen: So sollen die Schulwege wie hier entlang der Kircher Straße ausgebessert werden, um für die vielen Roller- und Fahrradfahrer attraktiv zu sein. Quelle: Carina Bahl

Eine Busringlinie für Altwarmbüchens Grundschüler?

Weniger als 2 Prozent aller Grundschüler kommen in Altwarmbüchen aktuell mit dem Bus zur Schule. Und doch: Laut Leven könnte auch eine extra Busringlinie für Grundschüler eine Idee sein, um Elterntaxis zu reduzieren. „Die regulären Busse sind meist voll, und da sitzen fremde Menschen drin“, sagte Leven zu etwaigen Sicherheitsbedenken von Eltern. Eine Ringlinie, die die Grundschüler morgens einsammele und zur Schule bringe, könne gerade für Familien, die weiter von der Schule entfernt wohnten, eine Lösung sein. Diesen Bedarf sahen die Politiker jedoch vorerst nicht. Für die anderen Ideen soll die Verwaltung nun Kosten, Zeitplan und Umsetzbarkeit ermitteln.

Von Carina Bahl