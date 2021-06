Die offene Ganztagsgrundschule in Isernhagen N.B. soll neu aufgestellt werden. Statt der Gemeinde soll künftig ein freier Träger die Schule beim Nachmittagsangebot unterstützen. Der Hort würde damit entfallen. Der Schulausschuss hat der Idee jetzt zugestimmt.

