Mehr als jeder zweite Grundschüler in Isernhagen N.B. nutzt das Nachmittagsangebot. Damit die Kinder auch bald in Ruhe mittagessen können, soll 2021 aus der kleinen Sporthalle eine Mensa werden. Und auch für die neue Grundschule Altwarmbüchen gehen die Planungen voran.

Die Grundschüler in Isernhagen N.B. sollen möglichst schnell in einer neuen Mensa essen können. Diese will die Gemeinde in der kleinen Sporthalle realisieren. Quelle: Insa Catherine Hagemann/Symbolbild