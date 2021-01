Isernhagen

Es ist still im Foyer des Gymnasiums Isernhagen, nur das Aquarium plätschert. Obwohl gerade die Pause begonnen hat. Kurz darauf schallen doch ein paar Stimmen durchs Treppenhaus. Eine kleine Gruppe junger Erwachsener mit Masken tritt ins Foyer. Es sind Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs auf dem Weg zum nächsten Kurs. Das Schulgebäude haben sie im Moment fast ganz für sich.

Am Montag endeten die Weihnachtsferien. Fast alle Schulkinder in Deutschland müssen wegen der nach wie vor hohen Zahl an Corona-Infektionen von zu Hause aus lernen. Niedersachsen hat aber entschieden, dass Abschlussklassen zumindest teilweise zum Präsenzunterricht zurückkehren, im sogenannten Szenario B. Aus dem Kanzleramt hatte es für diese Entscheidung harsche Kritik gegeben. Die Betroffenen in Isernhagen sind aber froh darüber, wieder in die Schule kommen zu können.

Anzeige

Kein Wechselunterricht nötig

„Ich persönlich finde das für unseren Jahrgang sehr sinnvoll“, sagt Sophie Grauthoff. Sie ist angehende Abiturientin und Sprecherin der Jahrgangsstufe 13. Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler sähen das ähnlich. „Wir können uns glücklich schätzen, in die Schule kommen und uns austauschen zu können“, sagt sie. Auch Schulleiterin Christina Bielefeld findet die Rückkehr zum Präsenzunterricht richtig: „Aus meiner Sicht ist das für uns hier eine gute und der Situation angepasste Lösung.“ Weder aus der Schülerschaft noch von Eltern habe sie diesbezüglich Kritik gehört.

Beide froh, dass Präsenzunterricht wieder möglich ist: Schülerin Sophie Grauthoff (links) und Schulleiterin Christina Bielefeld Quelle: Yannick von Eisenhart Rothe

Das Szenario B wird in den meisten Schulen so umgesetzt, dass die Schülerschaft in zwei Gruppen unterteilt und abwechselnd unterrichtet wird. Der diesjährige Abiturjahrgang in Isernhagen ist mit 54 Schülerinnen und Schülern aber so klein, das fast kein Kurs die vorgeschriebene Maximalgröße von 16 Teilnehmern überschreitet. Bielefeld sagt, dass deshalb im Szenario B der gesamte Unterricht im Abiturjahrgang in Präsenz stattfinden könne. Zwei bis drei größere Kurse würden auf zwei Klassenräume aufgeteilt, die dann zum Beispiel per Livestream verbunden würden.

Lesen Sie auch Tag zwei im Homeschooling: Schulplattform IServ wieder mit Problemen

Sportunterricht als Risikofaktor

Grauthoff fühlt sich nicht unwohl damit, in die Schule zu gehen: „Wir haben kleine Kurse und halten Abstand. Alle gehen verantwortungsvoll mit der Situation um.“ Außerdem werde regelmäßig gelüftet und Maske getragen. Laut Landesverordnung gilt im Unterricht keine Maskenpflicht, die Schule kann nur eine Empfehlung aussprechen. „In unserem Abiturjahrgang gibt es aber eine sehr hohe Akzeptanz der Maske“, sagt Bielefeld.

Einen Unsicherheitsfaktor gibt es aber doch: den Sportunterricht. „Wir würden uns wünschen, dass der ausgesetzt wird,“ sagt Grauthoff. Es sei ein Widerspruch, dass man im Verein keinen Sport treiben dürfe, in der Schule aber schon. „Da fühlen wir uns einem gewissen Risiko ausgesetzt.“ Auch Schulleitung und Lehrern bereitet der Sport laut Bielefeld Sorge. Man habe zwar eine neue Sporthalle mit Lüftungsanlage und mit der Fachgruppe besprochen, welche Sportarten momentan vertretbar seien. Eine gewisse Unsicherheit bleibe aber. „Den Sportunterricht aussetzen können wir selbst nicht, das müsste die Landesregierung machen“, sagt die Leiterin.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schüler haben individuelle Lernbedürfnisse

Ist es ein großer Nachteil, das Abitur während einer Corona-Pandemie abzulegen? „Für mich persönlich nicht“, sagt Grauthoff. Selbstständiges Lernen falle ihr nicht schwer, teilweise könne sie sich zu Hause sogar besser konzentrieren und das Tempo selbst bestimmen. Sie sieht aber auch, dass es vielen anders geht. „Manche lernen nicht so gern allein und machen sich Sorgen.“ Bielefeld betont, dass es gerade wegen der individuellen Lernbedürfnisse wichtig sei, den Abschlussjahrgängen Präsenzunterricht zu ermöglichen.

Sorgen bereitet Grauthoff derzeit etwas anders: „Was kommt nach dem Abitur? Was ist überhaupt möglich?“ Schulleiterin Bielefeld hofft, dass im Sommer zumindest eine angepasste Form der Abi-Feier stattfinden kann. Das sei nicht nur wichtig für die Absolventen, sondern auch für die Schule immer etwas Besonderes.

Von Yannick von Eisenhart Rothe