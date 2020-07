Isernhagen

Ohne einen glücklichen Zufall hätte es die Verbindung zwischen dem Gymnasium Isernhagen und dem Inselstaat Sri Lanka niemals gegeben. Als „Lückenbüßer“, weil ein Mitreisender ausfiel, reiste Manfred Möller, damals junger Lehrer am Gymnasium Burgdorf, im Jahr 1977 zum ersten Mal mit einer Burgdorfer Schüler- und Lehrergruppe nach Negombo, ein Ort nahe der Hauptstadt Colombo.

Sri Lanka wurde für Manfred Möller zur zweiten Heimat

„ Sri Lanka? Wo liegt das?“, sei seine erste Reaktion gewesen, berichtet Möller heute, denn kurz zuvor hieß das Land offiziell noch Ceylon. Doch er sagte Ja, und so wurde Sri Lanka während seiner Zeit in einer Gastfamilie wie eine zweite Heimat für ihn. Und der Kontakt sollte nicht mehr abreißen.

Noch als Lehrer am Gymnasium Burgdorf organisierte Möller erstmals im Jahr 1983 selbst eine Reise nach Sri Lanka, doch der beginnende Bürgerkrieg vor Ort setzte dem Projekt ein vorläufiges Ende. Die Unruhen blieben weiter bestehen, Möllers Kontakt nach Sri Lanka riss jedoch nie ganz ab – auch nicht, als er 1988 zum Gymnasium Isernhagen wechselte. „1993 kam ich zu der Überzeugung, dass wieder eine Reise mit Schülern und die Unterbringung in Gastfamilien möglich sein müsste“, erinnert sich Möller.

Bezirksregierung lehnte Sri Lanka-Austausch ab

Unterstützung für seine Idee erhielt Möller vom Schulleiter und auch der Gesamtkonferenz des Gymnasiums Isernhagen, sodass die neu geschaffene Sri-Lanka-AG schließlich interessierte Schüler auf die Reise im Rahmen des „ Negombo Home Stay“-Programms vorbereitete.

Manfred Möller übergibt bei einem Besuch in Sri Lanka den Pokal für den ersten Platz an den Mannschaftskapitän des Volleyballteams der Schule aus Seeduwa. Quelle: privat

Die geplante Reise Ende des Schuljahres 1994/1995 hätte allerdings fast nicht stattgefunden. „Damals mussten solche Fahrten noch von der Bezirksregierung genehmigt werden. Der vom Schulleiter befürwortete Antrag wurde jedoch vom damals zuständigen Dezernenten abgelehnt“, berichtet der inzwischen pensionierte Lehrer. Geplant gewesen war ursprünglich, für die dreiwöchige Reise zwei Wochen Schulzeit und eine Woche Ferienzeit zu verwenden. Auf Initiative der Eltern wurde der Austausch dann komplett in die Sommerferien gelegt, und so stand ihm trotz des abgelehnten Antrags nun nichts mehr im Weg.

Mit acht Schülern flogen die Betreuer schließlich nach Sri Lanka. „Und was für ein Erfolg das war!“, sagt Möller beim Rückblick auf den Beginn des mittlerweile 25 Jahre andauernden Kontakts. Alle zwei Jahre besucht seitdem eine deutsche Schülergruppe Negombo. Auch verschiedene Hilfsprojekte sind aus der Arbeitsgemeinschaft entstanden, das bisher größte nach dem Tsunami im Dezember 2004. Unter anderem wurden Schultoiletten und Wasseraufbereitungsanlagen finanziert, vor allem der „Run for help“-Spendenlauf machte das möglich. Die bislang letzte geplante Schülerreise im vergangenen Jahr musste nach mehreren Terroranschlägen in Sri Lanka allerdings ausfallen.

Diese Reverse-Osmosis-Anlage kann das verseuchte Grundwasser in Sri Lanka reinigen. Das Geld dafür stammt aus Isernhagen. Quelle: privat

Mädchen wollten auch nach Sri Lanka

Über den Botschafter von Sri Lanka in Deutschland kam 2007 die Patenschaft mit der Jungenschule St. Thomas College nahe Colombo zustande. Weil die Schülerinnen auch gerne am Austauschprogramm teilnehmen wollten, kam zwei Jahre später das Ladies’ College in Colombo dazu. Seitdem besuchen die deutschen Schülerinnen und Schüler jedes Jahr als eine Reisegruppe Sri Lanka, Jugendliche von dort kommen ebenfalls nach Isernhagen – allerdings beide Partnerschulen getrennt.

Bürgermeister Arpad Bogya (Mitte) unterzeichnet den Schulpartnerschaftsvertrag zwischen dem Gymnasium Isernhagen und dem St. Thomas' College in Sri Lanka. Quelle: Manfred Möller (Archiv)

Die Schüler der Jungenschule waren noch im Februar in Deutschland, kurz bevor die Pandemie das Reisen unmöglich gemacht hatte. Ein eigentlich für den Sommer geplanter Besuch der Mädchen aus Colombo fiel nun jedoch Corona zum Opfer. Dass der Kontakt zu Sri Lanka aber auch Krisen und Herausforderungen aushält, das hat bereits die Vergangenheit bewiesen.

