Liz, Nina, Mia und Emma haben viel Spaß beim Sackhüpfen. Die Fünft- und Sechstklässlerinnen lernen sich bei dem Spiel gerade kennen. Die zehnjährige Liz hat schon jede Menge Kontakte zu Mitschülern geknüpft. „Sie sind alle sehr nett“, sagte die Neue am Gymnasium, die vorher die deutlich kleinere Grundschule Kirchhorst besucht hat. So empfindet es auch die zehnjährige Emma aus Neuwarmbüchen, Fünftklässlerin wie Liz: „Das Fest ist toll.“

Kennenlernfest ermöglicht neue Kontakte

Spiel, Spaß und Sport wurden am Montag groß geschrieben beim Kennenlernfest für die Fünftklässler am Gymnasium. Ob beim Sackhüpfen oder Völkerball, ob beim Hürdenlauf oder bei Vertrauensspielen – die 135 Fünftklässler und die 125 Schüler der sechsten Klassen bewiesen an den vier Stationen auf dem Sportplatz Teamgeist und Engagement. Das Schulgebäude hatten die Fünftklässler bereits am Freitag bei einer Rallye kennengelernt.

Schülervertretung organisiert Fest

Die Organisation des Kennenlernfestes hatte auch bei der dritten Auflage die Schülervertretung zusammen mit Sportlehrerin Tina Gebhard übernommen. Zudem halfen Zehnt- und Elftklässler an den jeweiligen Stationen, mit der Technik und als Sanitäter. „Die Vorteile der Veranstaltung liegen auf der Hand“, sagte Schülersprecherin Nova Berkefeld. Die neuen Schüler lernten Ansprechpartner kennen, könnten ihnen Fragen stellen und bei Problemen über alles sprechen.

Die Schülersprecherin erinnerte sich an ihre eigene Einschulung, bei der es so ein Fest noch nicht gegeben habe. Als sie vor fünf Jahren am Gymnasium Isernhagen eingeschult wurde, sei sie völlig verwirrt gewesen. Das Gebäude sei gegenüber ihrer Grundschule so groß gewesen. „Und ich war viel zu schüchtern, um ältere Mitschüler anzusprechen.“ Die Theatergruppe habe ihr letztlich geholfen, Kontakte zu Älteren zu knüpfen.

Selbst als Patin im nächsten Jahr?

Nick hingegen lernte beim Kennenlernfest des Gymnasiums neue Jugendliche kennen. Der Zehnjährige knüpfte bei Ball- und Jux-Spielen erste Kontakte – und sprach mit den älteren Schülern Felix und Janne. Nick gefiel es, gemeinsam in der Gruppe Sport zu machen. Lili hingegen kannte bereits vor dem Fest einige Sechstklässler: „Ich bin bei den Cheerleadern, und da sind auch viele ältere dabei.“ Im nächsten Jahr will die Neunjährige selbst Patin für Fünftklässler sein. „Das Fest bringt uns alle näher zusammen“, sagte sie. „Dann kann ich den Kleinen über mein erstes Jahr am Gymnasium berichten.“

Zwischen den einzelnen Spielen konnten sich die Gymnasiasten am reichlich gedeckten Büfett stärken. Die Eltern der Sechstklässler hatten Frucht- und Käsespieße, Kuchen und Kekse spendiert, die Schule stellte Getränke bereit.

