Isernhagen

Die ersten 30 Nichtschwimmer hat das Hallenbad Isernhagen bereits mit dem Seepferdchen versehen, jetzt sollen bis zum Ende der Sommerferien noch 50 weitere Kinder im Bad in Altwarmbüchen das Schwimmen lernen dürfen. Dank des Sponsorings des Unternehmens Xylem stehen ab Montag 50 Plätze für Nichtschwimmer zur Verfügung. Die Kinder, die mindestens fünf Jahre alt sein müssen, werden dann in 13 Einheiten à 60 Minuten ausgebildet. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist ab sofort über das Buchungssystem auf www.hallenbad-isernhagen.de möglich. Dort gibt es auch Informationen zu den Kurszeiten, die stets vormittags liegen werden.

Lesen Sie auch: Hallenbad Isernhagen verteilt 30 Seepferdchen

Aber auch Kinder, die bereits das Seepferdchen haben, aber noch sicherer im Wasser werden wollen oder sollen, können noch in den Ferien einen Kurs belegen: 25 Plätze gibt es in dem Kurs für Fortgeschrittene, der zwölf Einheiten à 45 Minuten umfasst und insgesamt 150 Euro pro Teilnehmerin oder Teilnehmer kostet. Eine Buchung ist auch in diesem Fall ab sofort über die Homepage des Hallenbads möglich.

Von Carina Bahl