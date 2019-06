Isernhagen Isernhagen Hallenbad Isernhagen: CDU sieht Neubaupläne positiv Das Finanzkonzept für ein neues Hallenbad in Isernhagen weiß offenbar zu überzeugen: Als erste Fraktion hat sich jetzt die CDU positiv zu den Neubau-Plänen geäußert.

So könnte der Innenbereich des neuen Schwimmbads aussehen: ein 50-Meter-Becken mit sechs Bahnen, das durch eine Trennwand in zwei 25-Meter-Bereiche aufgeteilt werden kann, hölzerne Deckenpaneelen in Wellenform, die für eine warme Optik sorgen, und eine Tribüne mit reichlich Sitzplätzen für Zuschauer bei Wettbewerben. Quelle: Planungsbüro Bade