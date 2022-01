Altwarmbüchen

„Die Hallenbad Isernhagen Betreiber GmbH ist kaputt. Alles läuft gerade aus dem Ruder“, bilanziert Eckhard Bade, Aufsichtsratsvorsitzender und Chef des Schwimmclubs (SC) Altwarmbüchen, der 48 Prozent der Anteile an der GmbH innehat. Eine Zukunft habe die GmbH in der jetzigen Situation nicht. Einer Rückführung des Hallenbades an die Gemeinde würde der SC daher grundsätzlich zustimmen. „Wir können das rückabwickeln und die GmbH auflösen“, betont der Aufsichtsratsvorsitzende. Aber nur unter den Bedingungen, die der SC stelle.

SC will Einlage und Gerichtkosten zurück

Einerseits fordert Bade, dass der SC seine Einlagen in Höhe von 24.000 Euro zurückerhalte. Der Verein habe sich 20 Jahre für das Bad stark gemacht, viel an Zeit und Geld investiert – das sei das Mindeste, das man erwarten könne. Gleichzeitig müssten dem Verein die Kosten für die laufenden Gerichtsverfahren erstattet werden – der SC befindet sich aktuell unter anderem in einem Klageverfahren gegen die GmbH, nachdem zur Diskussion stand, ob der SC überhaupt rechtmäßiger Gesellschafter ist oder aber nicht vielmehr der TuS Altwarmbüchen, aus dem der SC einst heraus gegründet worden war.

Man sei gezwungen worden, sich zu wehren, sagt Bade. Es gebe zwei Möglichkeiten: Entweder man lasse die Klage durchlaufen, um am Ende einen Sieger und Verlierer – und damit auch einen Kostenträger – zu haben. Das könne aber dauern. „Oder man trifft sich jetzt auf halber Strecke zum Vergleich.“

„Wir sind inzwischen auf uns allein gestellt. Damit müssen wir leben“, sagt Bade zum Miteinander in der GmbH und den Umgang mit der Gemeinde. Dass die Gemeinde ausdrücklich verspricht, auch für den SC das Bad erhalten zu wollen, könne er angesichts der juristischen Auseinandersetzungen und der bereits im September gegründeten, neuen Betreibergesellschaft nicht ernst nehmen. Er verstehe nicht, warum die Gemeinde nicht sehen wolle, welche Probleme es gerade im laufenden Betrieb des Hallenbades mit der Geschäftsführung gebe.

Bade will eigenes Hallenbad für den SC bauen

Die hohen Sanierungskosten, die nun fällig werden, hätte Bade schon 2017 prognostiziert. „Man steckt jetzt 250.000 Euro in ein Bad, das bald abgerissen wird, ohne dass es eine Lösung für die Zukunft gibt.“ Seine Planungen, mit der Gemeinde ein neues Hallenbad für Isernhagen zu bauen, habe er auf dieser Grundlage eingestellt. „Ich werde aber alles dafür tun, den SC in die Zukunft zu führen“, sagt Bade. Bei der Jahresversammlung im Februar wolle er sich von den Mitgliedern die Zustimmung dafür holen, eine Genossenschaft zu gründen, um mit seinen Partnern ein SC-Bad zu bauen. Details wolle er noch nicht nennen – „aber wir stehen mit dieser Planung ganz bestimmt nicht am Anfang.“

Von Carina Bahl