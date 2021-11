Isernhagen

Seit das Hallenbad in Altwarmbüchen nach der Corona-Pause wieder geöffnet hat, versucht Geschäftsführer Stefan Otte alles, um möglichst vielen Kindern in Isernhagen das Schwimmen beizubringen. Nach zwei erfolgreichen Durchgängen mit 30 und 50 Kindern soll es nun 50 weitere Plätze in Nichtschwimmerkursen geben.

Das aktuelle Projekt wird maßgeblich unterstützt vom Lions Club Burgdorf-Isernhagen: Dieser hat sich bereiterklärt, die Kosten von 150 Euro pro Teilnehmer für bedürftige Kinder zu übernehmen. Ziel des Kurses, der 13 Einheiten à 60 Minuten umfasst, ist nicht nur das Erlangen des Seepferdchen-Abzeichens, wie Otte betont, sondern dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer es darüber hinaus schaffen, 50 Meter am Stück zu schwimmen.

Anmeldungen für Nichtschwimmerkurse sind ab sofort möglich

Der erste Kurs startet bereits am Donnerstag, 4. November – und endet nach zwei Einheiten pro Woche Mitte Dezember. Der zweite Block mit ebenfalls 25 Plätzen startet dann Anfang Januar und geht bis Mitte Februar. Die genauen Kurszeiten sowie die Möglichkeit, sich anzumelden, finden sich ab sofort online auf www.hallenbad-isernhagen.de/schwimmkurse.

Jedes Kind ab einem Alter von fünf Jahren, das in Isernhagen oder Burgdorf wohnt, kann am Nichtschwimmerkurs teilnehmen. Wer die 150 Euro für den Kurs aufbringen kann, wird jedoch gebeten, diese zu spenden – um weitere Schwimmkurse für Kinder zu ermöglichen. Fragen zum Angebot beantwortet das Hallenbad-Team nach einer E-Mail an kurse@hallenbad-isernhagen.de.

Da die Nachfrage bei den Kursen im Sommer sehr hoch war, ist eine schnelle Anmeldung anzuraten.

Von Carina Bahl