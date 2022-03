Isernhagen

„Der Schwimmbetrieb in Isernhagen ist gesichert“: Dieses Versprechen gibt Bürgermeister Tim Mithöfer (CDU) allen Bürgerinnen und Bürgern, nachdem der Rat am Montag in nicht öffentlicher Sitzung zwei einschneidende Entscheidungen getroffen hat – und das einstimmig. So hat der Rat einerseits beschlossen, dass die Gemeinde fristlos den Pachtvertrag mit der Hallenbad Isernhagen Betreiber GmbH für das Schwimmbad an der Bernhard-Rehkopf-Straße aufkündigen soll. Andererseits soll die Gemeinde nahtlos die bereits im vergangenen Herbst unter Vorbehalt gegründete Schwimmbadbetrieb Isernhagen GmbH aktivieren. Diese hat nun kurzfristig zum 1. März den Betrieb des Hallenbades in Altwarmbüchen übernommen. „Sonst hätte ich das Hallenbad abschließen müssen“, betont Mithöfer.

„Die Kündigung wurde der Geschäftsführung der Hallenbad Isernhagen Betreiber GmbH am Dienstag zugestellt“, sagt Mithöfer. Am selben Tag sei die neue Gesellschaft operativ tätig geworden, die eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Gemeinde ist und Sascha Freier, Amtsleiter für Jugend, Bildung und Sport im Isernhagener Rathaus, als Geschäftsführer hat.

Kündigungsgrund: Kein Konzept, um Mängel zu beheben

Grund für die fristlose Kündigung ist laut Mithöfer, dass die Geschäftsführung der alten Betreibergesellschaft nicht, wie gefordert, bis zum 31. Januar ein Konzept vorlegen konnte, wie die Schäden und Mängel im Hallenbad in diesem Jahr beseitigt werden sollen – und auf welcher finanziellen Grundlage. Ein TÜV-Gutachten hatte jüngst bescheinigt, dass in das sanierungsbedürftige Bad in diesem Jahr rund 100.000 Euro und in den Folgejahren 150.000 Euro investiert werden müssten, um es offen zu halten. Unter anderem gibt es Sanierungsbedarf an der Dachkonstruktion und der Lüftungsanlage. Die Gesellschafter der alten GmbH – neben Gemeinde sind das die DLRG, der Förderverein Schwimmsport Burgwedel und Reinhard Zarach – hatten öffentlich klar gemacht, dass man nicht in das alte Bad investieren werde. Auch der Hauptanteilseigner SC Altwarmbüchen hatte signalisiert, so hohe Kosten nicht stemmen zu wollen und vergangene Woche bei der eigenen Jahresversammlung für den Austritt aus der alten GmbH gestimmt.

100.000 Euro müssen allein 2022 in das alte Hallenbad in Altwarmbüchen investiert werden, um es offen halten zu können. Quelle: Carina Bahl

Vereine und Co. können Schwimmbad wie gewohnt nutzen

Als Gebäudeeigentümerin musste die Gemeinde also nun handeln, sagt Mithöfer. „Wir sind dazu juristisch wie moralisch in der Pflicht.“ Denn man wolle das Hallenbad in jedem Fall offen halten – für den Schulsport, für Schwimmkurse, für die Öffentlichkeit, aber ausdrücklich auch für Vereine wie den SC Altwarmbüchen. Es solle sich an den Wasserzeiten mit dem Start der neuen Betreibergesellschaft nichts ändern. Vereine und andere Nutzer könnten wie gewohnt weiter trainieren. Man sei derweil offen für Gespräche mit allen Beteiligten, wenn es Optimierungsbedarf gebe. Und auch die für März geplanten Schwimmkurse würden im Hallenbad angeboten, sagt der Bürgermeister. „Sie starten nur eine Woche später.“ Die neue GmbH müsse erst versicherungstechnische Fragen klären. Für die Nutzergruppen bleibe das Hallenbad jedoch durchgängig geöffnet. Man werde zudem das Hallenbadpersonal übernehmen – auch am Beckenrand werden die Besucherinnen und Besucher also keine Veränderungen bemerken.

Ende vergangenen Jahres war das Hallenbad genau unter die Lupe genommen und gereinigt worden. Dabei wurden Mängel offenkundig, die nun schnell behoben werden müssen. Quelle: Carina Bahl (Archiv)

Rat soll im Sommer über Hallenbad-Neubau entscheiden

In einem weiteren Schritt werde die Gemeinde jetzt die Planungen für die notwendigen Reparaturen starten und die Kosten dafür vom Rat genehmigen lassen. „Spätestens nach der Sommerpause werden wir dann auch über ein neues Hallenbad reden müssen“, kündigt der Bürgermeister an. Ob die Gemeinde selbst ein neues Hallenbad bauen werde, nachdem SC-Chef Bade seine Pläne für ein Hallenbad in Altwarmbüchen zurückgezogen hat und nun an anderer Stelle realisieren möchte, sei eine politische Entscheidung. Davon hingen auch die Investitionen in das alte Bad ab. „Wenn wir ein neues Bad bauen, sollte das alte so lange geöffnet bleiben, bis das neue fertig ist“, sagt Mithöfer.

Wenn der Rat sich jedoch gegen einen Neubau entscheide, müsse geklärt werden, wie lange man das alte Schwimmbad offen halten wolle. Denn ein Ziel für die Nachnutzung des Hallenbad-Geländes gibt es schon: Aktuell laufen die Planungen für ein Wohngebiet, das dort und auf dem direkt angrenzenden Grundschulgelände entstehen soll.

Von Carina Bahl