Altwarmbüchen

Das Hallenbad Isernhagen an der Bernhard-Rehkopf-Straße in Altwarmbüchen bleibt in der ersten Herbstferienwoche vom 18. bis 24. Oktober komplett geschlossen. Grund dafür sind Reparaturarbeiten an den Duschen, die laut Geschäftsführer Stefan Otte in Absprache mit der Gemeinde von einer Fachfirma vorgenommen werden.

Lesen Sie auch: Streit ums Hallenbad – Gemeinde gründet neue Betreibergesellschaft auf Vorrat

Viele Schwimmzeiten in der zweiten Ferienhälfte

In der zweiten Herbstferienwoche soll es dann aber extra viele Zeitfenster für die Öffentlichkeit geben. Vom 25. bis 31. Oktober ist das Hallenbad demnach montags und mittwochs von 7 bis 10 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 7 bis 12 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 18 bis 21 Uhr sowie am Wochenende von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Im Hallenbad gilt die 2-G-Regel – Besucherinnen und Besucher müssen nachweislich geimpft oder von Corona genesen sein. Weitere Informationen gibt es online www.hallenbad-isernhagen.de.

Von Carina Bahl