Isernhagen

Kinder, die Schwimmen lernen wollen oder bereits ihr Seepferdchen haben, können im März im Hallenbad Isernhagen wieder Kurse belegen. Anmeldungen für die beiden Kurse sind ab sofort online möglich.

Seepferdchenkurs und Angebot für Fortgeschrittene

Der Seepferdchenkurs richtet sich an Kinder ab fünf Jahren und umfasst 13 Einheiten à 50 Minuten Schwimmzeit. Insgesamt werden dafür 175 Euro fällig. Kurstermine sind am 1., 3., 4., 10., 11., 15., 17., 18., 24., 25., 29. und 31. März sowie am 1. April – jeweils von 14.45 bis 15.45 Uhr.

Wer bereits ein Seepferdchen hat und sich schon ohne Hilfsmittel über Wasser halten kann, für den ist der Fortgeschrittenenkurs gedacht. Dieser umfasst zehn Einheiten à 50 Minuten Schwimmzeit und jeweils von 15.45 bis 16.45 Uhr an den gleichen Terminen wie der Nichtschwimmerkurs geplant – ausgenommen die letzten drei Tage Ende März und Anfang April. Die Teilnahme daran kostet 150 Euro.

Anmeldungen sind ab sofort online möglich

Anmeldungen für die beiden Schwimmkurse sind ab sofort online auf www.hallenbad-isernhagen.de/schwimmkurse möglich. Das Hallenbad weist daraufhin, dass aufgrund der großen Nachfrage keine Wartelisten angelegt werden. Nachfragen sind möglich per E-Mail an kurse@hallenbad-isernhagen.de möglich. Im Schwimmbad an der Bernhard-Rehkopf-Straße in Altwarmbüchen sind die aktuellen Corona-Regeln zu beachten.

Von Carina Bahl