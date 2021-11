Altwarmbüchen

Das Hallenbad in Altwarmbüchen ist in die Jahre gekommen. Um wichtige Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten vornehmen zu können, kündigt Hallenbad-Chef Stefan Otte jetzt gleich zwei Schließzeiten an. Vom 29. November bis einschließlich 1. Dezember sind die Handwerker demnach im Schwimmbad unterwegs. Ebenfalls vom 13. Dezember bis 2. Januar bleibt das Hallenbad geschlossen, um die Fachfirmen arbeiten zu lassen.

Von Carina Bahl