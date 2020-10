Altwarmbüchen

„Ich könnte gerade in den Teppich beißen“, sagt Hallenbad-Geschäftsführer Stefan Otte am Sonntagmittag. Denn statt das Schwimmbad an der Bernhard-Rehkopf-Straße in Altwarmbüchen regulär für Frühschwimmer und Familien am Morgen zu öffnen, musste er kurz vor 8 Uhr einen Schaden an der Elektrik des alten Hallenbades feststellen. Ein sogenannter Wandler, der den Stark- in Normalstrom umwandelt, war kaputt gegangen. „Und so ein Ersatzteil aus den Siebziger- oder Achtzigerjahren bekommt man mal nicht eben so“, sagt der Hallenbad-Chef.

Reparatur im Hallenbad soll bis Dienstag möglichst fertig sein

In der Folge müssen nun zig Kinder und Erwachsene mindestens am Montag auf ihren Schwimmspaß verzichten. „Wir hoffen, dass die Reparatur bis Dienstag dann abgeschlossen ist“, sagt Otte. Betroffen sind unter anderem 60 Frauen, die montags in verschiedenen Aqua-Kursen Sport treiben, aber auch die Ferienschwimmkurse für Kinder und des Schwimmvereins Altwarmbüchen. „Ich rufe jetzt erst einmal 80 Familien an“, sagt Otte resignierend am Sonntagmittag. Auf der Facebookseite des Hallenbads will Otte weiter informieren, wenn es einen neuen Stand gibt.

Von Carina Bahl