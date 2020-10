Altwarmbüchen

Nein, das Hallenbad an der Bernhard-Rehkopf-Straße in Altwarmbüchen ist kein hochmodernes Schwimmbad mit nagelneuer Technik. „So ein altes Hallenbad muss man streicheln“, scherzt Geschäftsführer Stefan Otte. Und je nachdem, wie gut sich das Hallenbad jetzt streicheln lässt, wird es am Dienstag, 20. Oktober, wieder öffnen können – oder auch nicht.

Ersatzteil dauert –Techniker überbrückt Schaden

„Das war wirklich ein Riesenschaden“, sagt Otte zum Ausfall der Technik am Sonntagmorgen. Ein sogenannter Wandler, der den Starkstrom, der im Hallenbad ankommt, in Normalstrom umwandelt, war durchgeschmort. Ein Ersatzteil für die Technik aus den Siebzigerjahren war auf die Schnelle nicht aufzutreiben. „So etwas bekommt man nicht eben an einem Sonntagnachmittag“, berichtet Otte. Dem Einsatz eines Technikers der Avacon sei es zu verdanken, dass das kaputte Teil inzwischen überbrückt werden konnte. Diese Notlösung muss halten, bis das Ersatzteil irgendwann geliefert werden kann.

Hallenbad öffnet wohl Dienstag wieder

Keine Filteranlage, keine Lüftungsanlage, keine Technik für das Einspeisen des Chlors – „nicht einmal die Kaffeemaschine ging mehr“, sagt Otte zu den Folgen des Schadens. All das wird aktuell dank der Überbrückung wieder hochgefahren. „Ich gehe davon aus, dass wir am Dienstag wieder öffnen können“, sagt Otte. In regelmäßigen Abständen überprüfe er die Qualität des Wassers, nehme Proben und schaue, ob wirklich alle Anlagen wieder so laufen, wie sie es sollen. „Stimmt da ein Wert nicht, mache ich das Bad nicht auf“, betont Otte. In Corona-Zeiten sei das Risiko einfach zu groß. „Sicherheit geht nun einmal vor.“ Bisher sehe es aber ganz gut aus. Die Hoffnung, dass die Ferienschwimmkurse für Kinder, der Schwimmverein und die Aqua-Kurse am 20. Oktober nicht kurzfristig doch vor geschlossenen Türen stehen müssen, ist daher groß.

Von Carina Bahl