Isernhagen

Die einen feiern am Sonnabend, 31. Oktober, den Reformationstag, für viele Kinder und Familien ist dieses Datum aber auch in Isernhagen längst mit dem amerikanischen Halloween-Fest verbunden. Da alle öffentlichen Laternenumzüge in der Gemeinde abgesagt wurden – sie hätten als kulturelle Veranstaltung im Sitzen stattfinden müssen – ist der letzte Oktobertag ein kleiner Rettungsanker für die Jüngsten. Denn an der frischen Luft verkleidet spazieren zu gehen, um sich an der ein oder anderen Tür mit dem Ausruf „Süßes oder Saures“ eine Nascherei zu sichern, ist noch nicht verboten.

Zu Halloween gehören aber nicht nur das Klingeln an den Türen und das gruselige Verkleiden, sondern auch die Tradition des Kürbisschnitzens. Gruselige Fratzen werden in der nächsten Woche wieder vor vielen Haustüren zu sehen sein – beleuchtet mit einer kleinen Kerze im ausgehöhlten Kürbis.

Halloween-Haus bleibt 2020 ungeschmückt Skelette am Haus, Kürbisse im Garten und eine riesige Spinne auf dem Hof – Familie Horn aus Isernhagen F.B. schmückt ihr Haus jedes Jahr zu Halloween mit ganz viel Liebe. Jeder Isernhagener hat wohl schon einmal das Gelände an der Hauptstraße 100 bestaunt. Doch dieses Jahr bleibt das Grundstück ungeschmückt. Grund dafür ist die Corona-Pandemie. „Wir möchten nicht Massen an Leuten anlocken“, sagt Ulrike Horn. Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass das Halloween-Haus großen Anklang findet. Gerade viele Kinder kamen regelmäßig mit ihren Eltern vorbei. „Viele wären vielleicht auch traurig gewesen, wenn wir geschmückt hätten, und sie dann nicht rein dürfen“, betont Horn. Leicht ist ihr die Entscheidung nicht gefallen. „Es ist richtig schade, und es tut mir wirklich leid“, sagt Horn. „Ich denke aber, es ist die beste Lösung.“ Eines verspricht sie schon jetzt: „Nächstes Jahr wird es umso schöner.“ Genug Zeit zum Planen habe sie ja nun.

Ein scharfes Messer zum Aufschneiden und einen Eisportionierer zum Aushöhlen: Das raten Hemmes für das Schnitzen vom Halloween-Kürbis. Quelle: Lisa Höfel

Halloween-Kürbisse stapeln sich auf dem Hof Hemme in K.B .

Auf dem Hof von Katrin und Bernhard Hemme an der Dorfstraße 40 in Isernhagen K.B. gibt es schon viele der großen orangefarbenen Kürbisse zu sehen. „Das ist aber nur ein Bruchteil“, sagt Katrin Hemme. „Ein Großteil ist noch auf dem Feld“ –und wird in den nächsten Tagen abgeerntet. Auch auf dem Eierhof von Familie Gosch in Kirchhorst finden die Isernhagener jetzt schon viele Kürbisse, die sich zum Schnitzen eignen. Auch dort haben Hemmes einen Teil ihrer Ernte platziert. „Diese eigenen sich super zum Schnitzen“, sagt Bernhard Hemme. Denn sowohl das Fruchtfleisch als auch die Schale seien etwas weicher als bei anderen Kürbissen.

Tipp: Kürbis mit Eisportionierer aushöhlen

Für Halloween-Schnitzer haben Hemmes derweil noch einen Tipp: Um das Fruchtfleisch aus der Schale zu holen, eignen sich Eisportionierer weitaus besser als normale Löffel. Das Messer sollte beim Schnitzen wirklich scharf sein. Und ganz wichtig: Der Stiel des Kürbisses darf auf keinen Fall herausgerissen werden, der Deckel muss ganz bleiben. „Sonst kann es draußen in den Kürbis reinregnen, und dann vergammelt er“, sagt Katrin Hemme. Den Inhalt des Kürbisses sollte derweil niemand entsorgen. „Das Fruchtfleisch eignet sich gut für Suppen oder Aufläufe.“ Sollten auf dem Hof Hemme am Ende doch noch Kürbisse übrig bleiben, gibt es tierische Abnehmer, „Alles, was nicht verkauft ist, kriegen unsere Kühe“, sagt Bernhard Hemme. „Die mögen die sehr gerne.“

Bei Rosen Kroppen sind ganz verschiedene Kürbissorten gestapelt - zum Schnitzen oder auch für herbstliche Dekorationen. Quelle: Lisa Höfel

Nachfrage nach Kürbissen ist in diesem Jahr höher

Aber nicht nur bei Hemme in K.B. und Gosch in Kirchhorst stapeln sich die Kürbisse: Auch bei Rosen Kroppen in Isernhagen N.B. strahlt schon alles in Orange. „Man merkt, dass in diesem Jahr die Nachfrage höher ist“, sagt Floristin Michaela Schlott. Ob zum Schnitzen oder als herbstliche Dekoration – das Kürbis-Interesse sei höher als sonst. „Die Leute stellen sich wahrscheinlich darauf ein, wieder viel zu Hause zu sein“, sagt Schlott. Gerade in den Herbstferien beobachte sie aktuell, dass viele Kinder mit ihren Eltern vorbeikommen, um einen Kürbis zum Schnitzen zu kaufen.

Von Lisa Höfel