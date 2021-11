Isernhagen

Manch einer mag kritisieren, dass es ja ein amerikanischer Brauch sei. Und dass in Deutschland am 31. Oktober an die Reformation erinnert werde. Dennoch ist Halloween längst ein riesiger Spaß für Groß und Klein – auch in Isernhagen. Am Sonntagabend waren wieder Hunderte Kinder auf den Straßen unterwegs, und auch manch Erwachsener hat seine Leidenschaft für Kürbisse, Skelette und schaurig-schöne Deko entdeckt.

Zum Beispiel Familie Herold an der Breslauer Straße in Neuwarmbüchen. Ihren 1000 Quadratmeter großen Garten haben Andrea und Patrick Herold mit ihren Kindern Aurelia (9) und Noah (7) und jeder Menge Liebe fürs Detail in eine Grusel-Landschaft verwandelt. Überall hängen spukende Gestalten, nahe der Haustür steht ein Sarg. Kleine Grabsteine und Nebelmaschinen säumen den Vorgarten. Die Kürbisse und Geister sprechen, Skelette tanzen auf der Fensterscheibe. Und die Spinnen krabbeln ohnehin, soweit das Auge reicht.

Familie Gerold aus Neuwarmbüchen verwandelt ihren Garten in ein Gruselkabinett. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Drei bis vier Tage braucht Patrick Herold zum Aufbau

Für Halloween sei alles angerichtet, sagt Andrea Herold und präsentiert sich am späten Sonntagnachmittag in einem Hexenkostüm mit ihrer Familie vor dem geschmückten Haus. An der Regenrinne hinter ihnen hängen Zauberhüte und Gespenster. „Bis es so aussieht wie jetzt brauchen wir drei bis vier Tage“, erzählt Patrick Herold. Mit Anbruch der Dunkelheit leuchtet es an allen Ecken. „Rund 100 Lichter flackern im Garten“, verrät der Familienvater. Auf Leinwänden sind Spinnen angestrahlt, die die Hauswand erklimmen.

Seit vier Jahren feiern die Herolds Halloween. Anfangs habe es ein wenig Musik und Wolfsgeheule gegeben. Später hat Patrick Herold im Internet sprechende Kürbisse entdeckt. „Das hat mich begeistert“, sagt er. Mittlerweile tauschten sich bundesweit mehr als 400 Halloweenfans mit ihnen aus. Und der Garten wurde immer voller. Feste mit Gruselschmuck und Kostümen folgten. „Das macht immer mehr und mehr Spaß“, sagt Herold. Und dies, obwohl die Familie früher mit Halloween nichts am Hut hatte.

Familie Herold veranstaltet Halloween-Party

Im vergangenen Jahr musste die Party wegen der Pandemie ausfallen. Patrick Herold schmückte zwar den Garten. Für die Schaulustigen hatte der 45-Jährige eigens Felder abgeklebt, damit die Besucher den Abstand am Zaun einhielten. „In diesem Jahr veranstalten wir wieder eine Party, aber nur mit geladenen Gästen“, verrät seine Frau Andrea. 40 Freunde und Bekannte trudeln bei Dämmerung nach und nach ein – fast alle schaurig verkleidet. Für die Feier holte sich die Familie sogar die Genehmigung der Gemeinde ein.

Claudia Gomolka (von links), Maja Anthes, Mia, Steve und Max Wächtler zeigen ihre Halloween-Kostüme. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Neubaugebiet lockt zahlreiche Familien zu Halloween an

Halloween liegt auch im Neubaugebiet Wietzeaue in Altwarmbüchen seit Jahren absolut im Trend. Kein Wunder: Dort wohnen fast ausschließlich junge Familien – und die wissen um die Tradition der jungen klingelnden Monster, die mit „Süßes oder Saures!“ ihre Tüten füllen. Hunderte sind auch am Sonntag dort unterwegs. Manche Eltern, die das bunte Treiben ihrer Kinder mit etwas Abstand verfolgen, haben sich sogar Bollerwagen mit Verpflegung gepackt.

Louis (5, von links), Erik (4), Max (5) und Theodor (5) ziehen mit ihren Halloween-Kostümen im Neubaugebiet Wietzeaue von Haus zu Haus – und bekommen Süßes. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

„Die Nachbarn haben uns schon vorgewarnt“

Weil das Neubaugebiet jedes Jahr zum Besuchermagnet wird, braucht es gute Vorbereitung. Anwohner, die nicht mitmachen möchten, haben am besten die Jalousien heruntergelassen – oder ein Schild an die Tür gehängt. Doch das sind die wenigsten: Die meisten Wietzeaue-Nachbarn haben ihre Häuser geschmückt, gehen mit Maske und Kostüm verkleidet und jeder Menge Spaß an die Tür. Dazu gehören auch Marie Fischer und Uli Behrends, die die Kindergruppen an ihrer Hausschwelle im Akkord mit Süßkram beglücken. Beide wohnen erst seit einem halben Jahr im Neubaugebiet. „Die Nachbarn haben uns schon vorgewarnt, dass wir auf jeden Fall viel Süßes zu Hause haben müssen“, erzählt Marie Fischer. „Sollte es nicht reichen, haben wir zur Not noch Kürbissuppe“, sagt die 26-Jährige und lacht.

Uli Behrends (von links), Tochter Malia und Marie Fischer hören den Kindern zu, die sagen: „Süßes, sonst gibt’s Saures.“ Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Reichlich Vorrat hält auch Stefan Bönig bereit. Er wohnt seit sechs Jahren mit seiner Familie in der Wietzeaue. Von Anfang an seien etliche Mädchen und Jungen an Halloween vorbeigekommen. Als bei ihm erneut Kinder klingeln, kommt er bereits mit der zweiten Schale an. „Meine Frau hat Lollis mit Stoff umwickelt und daraus kleine Gespenster gebastelt“, erzählt er. „Das kommt immer gut an.“ Eine andere Anwohnerin berichtet indes, dass erst die kleinen, später die größeren Kinder kämen. „Ab acht Uhr schalte ich die Klingel ab“, verrät sie.

Kurz nach 20 Uhr ist es dann aber wieder leer auf den Straßen – auch kleine Monster, Vampire und Skelette müssen eben irgendwann ins Bett.

Von Katerina Jarolim-Vormeier