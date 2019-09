Hannover

HAZ-Leserin Selina Schmitt hat am Sonnabend gegen 19.30 Uhr am Himmel über Altwarmbüchen eine unwirkliche Beobachtung gemacht, die sie gleich zum Handy greifen ließ. In einem Video hielt sie fest, was sich vor ihren Augen abspielte. Am ansonsten wolkenlosen Himmel hatte sich eine breite Linie geformt, die an einem Ende weiß ausfasert, zum anderen Ende aber immer dunkler und dichter wurde, um schließlich an der Spitze dunkelgrau abzuschließen. In der Mitte bildete sich eine ungewöhnliche Struktur aus weiß-grauen Wellen aus.

Aber was war die Ursache für diese ungewöhnliche Zeichnung am Abendhimmel? Erst am Donnerstag der vergangenen Woche hatten Hunderte Menschen in Nordeuropa ein leuchtendes Objekt am Himmel beobachtet. Viele hatten auch einen lauten Knall und eine leichte Druckwelle wahrgenommen. Die Auflösung lieferte schließlich die Europäische Weltraumorganisation ( ESA): Laut den Experten handelte es sich um ein natürliches Objekt, das in die Erdatmosphäre eintrat und danach am Himmel verglühte, ein Meteorit oder Asteroid.

Die Erklärung für das über Altwarmbüchen beobachtete Phänomen ist allerdings wohl eher unspektakulär. Es handele sich schlicht um den Kondensstreifen eines Flugzeugs, meint der Wissenschaftler Benjamin Knispel. „Am hinteren Ende ist klar zu erkennen, dass er wie ein normaler angeleuchteter Kondensstreifen aussieht“, sagt er. „Weiter vorne ist er dunkel, weil er dort relativ dicht ist und so das Sonnenlicht, das ja offenbar von vorne kommt, besser absorbiert.“ So etwas lasse sich praktisch jeden Tag mit klarem Wetter in ähnlicher Weise beobachten – wenn man wisse, wo man schauen muss.

Der Physiker versteht, dass die Öffentlichkeit wegen der Meteorsichtung in Norddeutschland gerade etwas sensibilisiert sei. Aber eine ähnliche Ursache schließt er in diesem Fall aus: „Was es sicher nicht ist: eine Rauchspur eines Meteors, ein Komet oder sonst etwas ähnliches mit astronomischem Hintergrund“, sagt Knispel.

