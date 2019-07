Auf der Autobahn 7 hat sich am Mittwochmittag am Kreuz Hannover-Kirchhorst ein Unfall ereignet. Dort hatte ein Sattelzug einen liegengebliebenen Lkw übersehen und prallte in dessen Heck. Binnen Minuten bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau. Eine Fahrspur ist inzwischen wieder frei.